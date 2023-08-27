Portakal kabuğu! Banyo, tuvalet, mutfakta bir numara çıktı: Seçim yaparken listenizde olsun! Deterjanları devre dışı bırakın

Eğer tükettiğiniz portakalın kabuklarını atıyorsanız bu tarif sayesinde onlardan harika bir temizlik malzemesi elde edebilirsiniz. Portakal kabuklarından elde edeceğiniz yüzey temizleyici yalnızca 2 malzemeden oluşuyor. İşte evinizi pırıl pırıl yapacak o temizleyicinin tarifi.

Gribal enfeksiyonlarda akla gelen ilk meyvelerden biri olan portakalın bu kullanım alanını duyunca, halihazırda temizlik malzemelerini kullanmaktan vazgeçebilirsiniz.

Evin belirli alanlarının diğer yerlerden daha detaylı temizlenmesi gerekir. Kimyasal malzemeler kullanmak yerine daha çevreci bir şekilde portakal kabuklarından bir yüzey temizleyicisi elde etmek mümkün. Öyle ki, işlevi satın alınan yüzey temizleyicileri aratmayacak güçte.

Genellikle insan sağlığına iyi gelen etkileri hakkında konuştuğumuz portakalın sağlık dışında evimize bile farklı faydaları bulunuyor. Sevilen narenciyelerden biri olan portakaldan temizleyici olur mu diye düşünenler olabilir. Ancak portakalın kabukları bu işlem için oldukça uygun.

Çevremizin kimyasallarla dolup taşması nedeniyle kimyasaldan uzak durmak ve tam verim almak isteyenler portakal kabuğu tarifini evde hazırlayarak banyo, mutfak, tezgah, tuvalet gibi alanları temizlemede kullanabilir.Doğal içerikli bir temizleyici olan portakal kabuğu tarifi iki bileşenden oluşuyor. Zararlı bileşenlerden de fazlasıyla uzak. Buna rağmen temizlikte oldukça etkili sonuçlar verebiliyor.

milliyet'in aktardığı içerikte: Herhangi bir yüzeyi temizlemek için kullanabileceğiniz portakal kabuğunun faydasının nereden geldiğini merak edenler için; portakal kabuğu, içinde limonen adı verilen bir yağ içerir. Bu yağ kir için güçlü bir çözücü olarak tanımlanıyor.Evinizin her alanında kullanabileceğiniz, aynı zamanda portakal kabuklarını değerlendirebileceğiniz yüzey temizleyicisi için gerekli olan malzemeler;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- 4 portakalın kabukları (Turunçgil ailesinden herhangi bir kabuk da kullanılabilir)



- 1 beyaz sirke



- 1 büyük kavanoz



- Süzgeç veya ince bir tülbent



- Sprey şişesi

Yapılışı

Ayırdığınız portakal kabuklarını hazırladığınız cam kavanozun içine boşaltın. Ardından beyaz sirkeyi kavanozun içine dökün. Bu aşamadayken tüm kabukların ıslandığından emin olun. Karışımı 3 hafta boyunca güneş almayan, oda sıcaklığında bir ortamda beklemeye bırakın.3 hafta dinlendirmenin ardından portakal kabuklarını bir tülbent yardımıyla süzüp sprey şişeye boşaltın. Şişenin yarısına hazırladığınız karışımı, diğer yarısına ise su ilave edin. Yoğun ve kirli alanları temizleyeceksiniz su ile seyreltme işini göz kararına göre azaltabilirsiniz.Ev temizliği yaparken sirke kokusundan şüphe eden kişilerin endişelenmesine hiç gerek yok. Bu karışımı kullandıktan sonra sirke kokusunun uçtuğunu ve yalnızca portakal kabuğu kokusunun kaldığını fark edeceksiniz.

Ancak bu işlemi gerçekleştirirken evinizin daha kalıcı ve hoş bir kokuya sahip olmasını istiyorsanız bu tarifin içine bitki yağı ekleyebilirsiniz. Bunun için limon yağı ideal bir seçim olacaktır. Bitki yağı çeşitlerini aktarcılardan satın alabilirsiniz.

Portakalın Faydaları Nelerdir? Portakal Neye İyi Gelir?

Portakal, sağlık açısından oldukça değerli bir meyvedir. Öncelikle, bağışıklık sisteminin güçlenmesine faydası oldukça yüksektir.

Portakalın yararları nelerdir? Portakal içerdiği C vitamini sayesinde hücre hasarını engeller, kansere neden olan serbest radikaller ile savaşır. Bağışıklık sistemini destekler ve mikroorganizmalara karşı korur. Yaşa bağlı maküler dejenerasyonu yavaşlatarak göz sağlığını destekler.