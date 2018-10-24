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Porselen en sağlıklı malzemedir

Porselen, sadece doğal kaynaklı hammaddelerden üretilen en sağlıklı mutfak eşyasıdır. Beyazlığını kullanılan boyalardan değil, hammaddelerinden alır; 1400 °C civarında pişirilerek pekişir; ışık geçirgenliğine sahiptir.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:34
Porselen en sağlıklı malzemedir


Porselenler, hayatımızın her alanında, hatta hayatımızın her köşesinde karşımıza çıkmaktadır. Gerek dekoratif olarak, gerekse farklı durumlarda karşımıza çıkan porselen eşyalar, sürekli olarak bizimle birlikte olmakta, sürekli onları kullanmaktayız.

Pek çok sanat eserinde porselen görebiliyoruz. Eskiden sadece varlıklıların sahip olabildiği porselen, artık her evde bulunmaktadır.

Porselen kırılgan bir yapıdadır. İyi porseleni anlamak için incelemeniz gereken bazı noktalar vardır. Elbette incelemeleri yaparken, porselene zarar vermemek veya kalitesini rahatlıkla anlayabilmek için bazı işlemler yapmanız gereklidir.

Porselen, içerdiği hammaddelere oranlarına ve sıcaklık derecelerine göre de, sert ve yumuşak porselen olmak üzere ikiye ayrılır.

Sadece ışığa tutun

Sert porselenin en önemli özelliği, bünyesinde yer alan yüksek kaolen oranı ve 1400 °C gibi yüksek bir sıcaklıkta oluşan feldispat sırrıdır. Bu da, sırda yüzey sertliği ve dayanıklılığı artırmaktadır. Yumuşak porselenin kaolen oranı ise az olup, sır oluşum sıcaklığı da daha düşüktür. Bu sebeple, sert porselene oranla daha az mekanik sertliği ve darbe dayanıklılığına sahiptir.

Porselen tabakların kalitesini anlamak için ışığa tutun yeter. Porselen ne kadar ince ise, o kadar kalitelidir. Ne kadar ince bir porselen tabak tutuyorsanız, işçilik o kadar iyi yapılmış demektir.

Porselen yapımında kimi zaman bazı destekleyici kimyasallar üretim esnasında porselen hammaddelerine ilave edilmektedir. Bu durum, porselenin kalitesini düşürebilmektedir. Bu işi bilhassa Çinliler yapıyor. Kalitesiz ve ucuz üretimle piyasaları ele geçiriyorlar. Fakat bu durum insanların sağlığı ile oynamak anlamına geliyor.

Ülkemizde pekalâ kaliteli porselen yapılabilmekte.. Eskiden Avrupa'dan alıp gelirdi sosyetemiz; artık iyisi bizden onlara gidiyor..

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:34
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  3. porselen sağlıklı mı

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