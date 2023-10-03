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Kültür - Sanat Pompeii'de kaşifler dünyaya ilanı yaptı! Keşif yapıldı: İlk defa ev ve dükkanlara ait bir evin içinde siyasi slogan bulundu
Kültür - Sanat

Pompeii'de kaşifler dünyaya ilanı yaptı! Keşif yapıldı: İlk defa ev ve dükkanlara ait bir evin içinde siyasi slogan bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-03 17:35:00 -
Pompeii'de kaşifler dünyaya ilanı yaptı! Keşif yapıldı: İlk defa ev ve dükkanlara ait bir evin içinde siyasi slogan bulundu

Pompeii'de daha önce hiç görülmemiş bir keşif haberi verildi: Pompeii'den gelen haber: Ev ve dükkanların dış cephelerinde görülen siyasi sloganlardan biri ilk defa bir evin içinde bulundu.

Arkeologlar, Pompeii’deki bir evin duvarlarında siyasi yazıtlar keşfettiler. Önce oyulup daha sonra kırmızıya (porpora) boyanan bu tip yazıtlara, antik kentteki ev ve dükkânların dış duvarlarında, hatta değirmen taşlarında bile rastlanıyor.

Ancak ilk defa bir evin içinde böyle bir yazıt bulunuyor ve Pompeii’nin MS 79’daki Vezüv patlamasında gömülmeden önceki günlük yaşamı hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

Bu keşif, birkaç ay önce focaccia, pesto ve şarap içeren fresklerin bulunduğu bir evden geliyor. Bulgular, Via di Nola boyunca uzanan evlerin ve dükkanların daha iyi korunması amacıyla Pompeii’nin merkezindeki yeni kazıların bir parçası.

Söz konusu yazıt Lararium’un içinde bulundu. Burası Roma ailesinin kahraman ataları veya koruyucu ruhlarına ibadet ettiği yerdi. Aile üyeleri burada günlük ritüeller gerçekleştiriyordu. Şimdi ise inanılmaz bir keşifle araştırmacılar, yanardağ patlamasından önce burada yapılan son kurbanın ne olduğunu anlamayı başardı.

Araştırmacılar, zeytin çekirdekleri ve çam kozalağının üzerinde incir ve hurmanın yakıldığını tespit etti. Çam kozalağı, lararium çevresinde gerçekleştirilen ritüellerde standart olarak kullanılıyordu. Ritüelin sonuna bir de bütün yumurta eklendi ve bunların hepsi kiremitle kapatıldı. Sunağın arkasındaki duvarda iki adet alçı yılan ve bazı yılan freskleri ortaya çıktı.
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Bu evde adı bulunan siyasi aday, aedile rolüne aday olan Aulus Rustius Verus’tu. Bu ünvan, kamu işlerinden, oyunlardan, binalardan ve yollardan sorumlu Romalı bir yetkili anlamına geliyordu.

Rustius Verus, tarihçiler tarafından MS 70’li yıllarda şehrin en yüksek makamı olan iki duumviri’den biri olarak zaten biliniyordu. Kendisi bu görevi Giulio Polibio ile birlikte yürütmüştü.

Evde bulunan siyasi yazıtta şöyle yazıyordu: “Sizi, bu devlet makamını hak eden Aedile adayı Aulus Rustio Vero’ya oy vermeye çağırıyorum.”

Söz konusu ev Rustius Verus’a ait değildi. Muhtemelen bir destekçisine, bir arkadaşına ya da muhtemelen azat edilmiş bir köleye aitti. Evde ayrıca büyük bir fırın da bulunuyor.

Evde bir fırının bulunması ve devam eden siyasi kampanyalar için olası bir oy ticaretini akla getiriyor. Bu tam olarak bir yolsuzluk değildi ancak politikacılar ve fırıncılar arasında stratejik bir ittifak olabilir.

Profesör Maria Chiara Scappaticcio, “Aedile’ler ve fırıncılar yasal imkanların el verdiği kadar işbirliği yaptı. Ve Rustius Verus’un da (tıpkı Giulio Polibio gibi), hâlâ aedile olma mücadelesi verirken ve seçim kampanyasının ortasındayken, her şeyden önce seçmenlerin ekmekle yaşadığını en başından anlamış olması muhtemel.” diyor.

arkeofili'nin derlediği haberde: Ve Rustius Verus’un da (tıpkı Giulio Polibio gibi) daha aedilis olma mücadelesi verdiği ve seçim kampanyasının ortasında seçmenlerin her şeyden önce ekmekle yaşadığını en başından anlamış olması muhtemeldir.” denildiğine işaret edildi.

Siyasi yazıtları ve lararium’da yapılan adakları kapsayan iki makale E-Journal degli Scavi di Pompei’de yayımlandı.

 

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