Polonya’da ilk kez son 24 saat içinde korona virüsten ölüm gerçekleşmedi

Polonya Sağlık Bakanlığı ilk kez ülkede son 24 saat içerisinde korona virüse bağlı ölüm gerçekleşmediğini duyurdu.

Polonya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülke çapında 148 yeni korona virüs vakası tespit edildiği belirtildi. Yukarı Silezya bölgesinde 89 kişiyle en çok vaka tespit edilirken, en düşük sayıda vakalar ise Lubusz ve Batı Pomeranya bölgelerinde görüldü. Sağlık Bakanlığı ülke çapında son 24 saat içerisinde ilk defa korona virüse bağlı ölüm gerçekleşmediğini duyurdu. Açıklamada bugüne kadar tespit edilen vaka sayısının 21 bin 440 olduğu belirtilirken, toplam ölü sayısının ise 996 olduğu kaydedildi. Halen 2 bin 268 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü ülkede 78 bin 259 kişi de karantinada. Bugüne kadar korona virüsten iyileşenlerin sayısının ise 9 bin 276 olduğu açıklandı.

Spor salonları ve sinemalar halen kapalı

İlk kez 4 Mart tarihinde korona virüs vakasının görüldüğü Polonya’da hükümet 12 Mart itibarıyla ülke çapındaki tüm okul, sinema, tiyatro, spor salonları, kütüphane ve tiyatroların faaliyetlerini askıya almıştı. 15 Mart tarihinde yabancılara sınırlarını kapatan Polonya, tüm iç ve dış uçuşlarını askıya almış, bu tarihten sonra ülkeye dönecek tüm vatandaşlarına da 14 günlük zorunlu karantina uygulaması getirmişti. Yine aynı tarihte kuaför, güzellik salonları, alışveriş merkezlerinin kapandığı ülkede korona virüs tedbirlerinde yaklaşık 2 aylık sürenin ardından normalleşmeye gidilmişti.

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilmesi kaydıyla alışveriş merkezleri, kafeteryalar, kuaför ve güzellik salonları geçtiğimiz hafta hizmete açılırken, ülkede yüzme havuzları, fitness salonları, tiyatro ve sinemalar ise halen kapalı bulunuyor. 16 Nisan itibarıyla getirilen maske takma zorunluluğunun ise önümüzdeki birkaç gün içerisinde kaldırılması bekleniyor.