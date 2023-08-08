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Gündem Polis polisten kaçar mı? Aracında uyuşturucu varsa 'evet'
Gündem

Polis polisten kaçar mı? Aracında uyuşturucu varsa 'evet'

Yeniakit Publisher
2023-08-08 19:07:00 - 2023-08-08 19:10:36
Polis polisten kaçar mı? Aracında uyuşturucu varsa 'evet'

Gaziantep'te uygulama yapan emniyet güçleri içinde polislerin olduğu araçla kovalamaca yaşadı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri denetimde daha önce ihbarını aldıkları durdurmak istedi.

Araçtakiler polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kaçan aracın peşine düşen polis, araçtaki kişilerin kaçarken 2 çantayı yol kenarına attığını fark etti. Şüphelilerin yol kenarına attığı çantaları alan ekipler, kaçan aracı ise kısa sürede yakaladı.

Yola atılan çantalardan uyuşturucu çıktı!

Araçtaki kişileri gözaltına alan ekipler, araçtan atılan çantaları kontrol edince, çantaların içinde 20 paket halinde 19 kilo 650 gram ‘skunk’ adı verilen uyuşturucu çıktı.

Yapılan incelemede şüphelilerden birinin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser M.Y. , diğerinin de yine Diyarbakır’da görev yapan polis memuru V.K. olduğu belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Yorumlar

Gercək

Gercek polisleri fetucu diye atip yerine aldiginiz polisler bunlsr iste. Fitu fitu diye bagirmaya devam..
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