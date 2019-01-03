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Polis memurunun hareketi yürekleri ısıttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis memuru yerde hareketsiz yatan şahinin üzerine yeleğini çıkarıp örttü. Polis memuru bu hareketiyle görenlerin yüreğini ısıttı.

03 Ocak 2019 Perşembe 17:22
Polis memurunun hareketi yürekleri ısıttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kara yoluna inen şahine bir otomobil çarptı. Olay yerine gelen polis memuru Ömer Çelik (47), şahinin üzerine yeleğini örttü.

Yaralı şahinin üzerine yeleğini örttü

Olay, sabah Ankara- Bursa kara yolunda meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e seyir halinde olan İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, yönetimindeki 16 KMN 16 plakalı otomobil ile kara yolunun ortasına inen şahine çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahin yaralandı. Aracını durduran Başkan Korkmaz, yaralı şahini yol kenarına alıp, polise haber verdi.

Olay yerine gelen Bölge Trafik İstasyonunda görevli polis memuru Ömer Çelik, hareketsiz yatan şahinin üzerine yeleğini çıkarıp örttü.

Bacağının ve kanadının kırıldığı tespit edildi

Yaralı şahin, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince alınarak tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü. İlk yapılan tetkiklerde şahin in bacağının ve kanadının kırıldığı tespit edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:22
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. Ömer Çelik
  4. İnegöl
  5. İnegöl Şoförler Odası
  6. İnegöl Belediyesi

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