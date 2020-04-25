  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Polis ekipleri kaza yaptı! 2 yaralandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracı kaza yaptı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.

2020-04-25 23:27:00 -
Polis ekipleri kaza yaptı! 2 yaralandı

Kaza, saat 20.30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 859. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki polis aracına ara sokaktan çıkan M. D.'nin kullandığı 16 NOL 09 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu, ardından takla atarak yan yattı.

Vatandaşlar yardım etti

Kazayı gören vatandaşlar takla atan polis aracı içindeki 2 polis memurunun yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan polis memurlarını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ara sokaktan çıkarak polis aracına çarpan otomobilin sürücüsü M. D., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı sokak içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı