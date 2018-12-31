Polis böyle azarladı: Bir fotoğrafa bak bir kendine bak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeMakine Mühendisliği okuyan 25 yaşındaki İlker Dağ, 10 ayda 65 kilo verince asayiş uygulamasında kimliğine bakan polisin sahte kimlik taşımaktan işlem yapılmasından son anda kurtuldu. Ehliyetindeki fotoğrafı değiştirmeyen Dağ'a polis, "Bir fotoğrafa bak bir kendine bak" dedi.



142 kilo olan ve fazla kilolarından bıkan İlker Dağ geçirdiği mide ameliyatı sonrasında düzenli beslenme ve sporla 77 kiloya düştü.

Ailesinin en başta mide ameliyatı olmasına karşı çıktığını ifade eden Dağ, “25 yaşındayım, kendimi bildim bileli kilom vardı. Makine mühendisi olduktan sonra sonuçta görünüş bir tarafa ileri ki süreçte hastalığım çıkmasın diye mide ameliyatı olmaya karar verdim. Ailem ilk başta karşı çıktı. İnatçı kişiliğim üzerine Elazığ'da bir doktor varmış. 142 kilodan 65 kilo kadar verdim. Açıktan üniversite okuyordum. Sınava gireceğim gün fotoğrafa baktılar, bir de dönüp bana baktılar. Yanımda telefon olmadığı için eski fotoğraflarımı gösteremedim. Neyse ki durumu tatlıya bağladılar. Bundan 1 ay önce de kontrolde trafik polisi ehliyetimi istedi. Fotoğrafa bakınca, 'Benimle dalga mı geçiyorsun' dedi. Bende ilk başta konuyu anlayamadım. Daha sonra bana 'Fotoğrafa bak bir de kendine bak' dedi. Eski fotoğraflarımı göstermek durumunda kaldım. Ondan sonra ikna edebildim. Öyle ufak tefek sıkıntılar yaşıyorum. 10 yıllık arkadaşlarım beni tanıyamıyor. Bundan 6 ay önce Zonguldak'a gelmiştim. 6 ay sonra gelince arkadaşlarım tanıyamıyor. Ehliyeti ve kimliği değiştirmemiz gerekiyormuş. Onun da farkına vardık" diye konuştu.