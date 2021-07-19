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Aktüel Polis aracın arkasına neden dokunuyor? İşte cevabı...
Aktüel

Polis aracın arkasına neden dokunuyor? İşte cevabı...

ABD'li polislerin durdurdukları araçlara dokunmalarına dair sosyal medyada yayılan görüntülerde polisin neden böyle bir şey yaptığı merak konusu oldu. İşte cevabı....

Yeniakit Publisher
2021-07-19 19:56:00 - 2021-07-19 20:05:36

ABD'de polislerin araçların arkasına dokunduğuna dair görüntüler dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde ABD polisinin neden aracın arkasına dokunduğu merak konusu oldu. İşte cevabı...

ABD'li polislerin duraklattıkları araçların stop lambasına yakın bir yere dokundukları görülüyor. Polislerin buralara dokunmasının önemli bir sebebi var.

 

Bu durum polislerin geçmişten aldığı bir gizli eğitimden kaynaklanmaktadır. Eski olan ancak hala birçok ülkede uygulanan yöntemde amaç; parmak izi bırakmaktır.

Şüphelendikleri araçların stop lambalarına yakın yerlere dokunan polisler, başına kötü bir olay gelmesi durumunda arkasında iz bırakmak için bu yöntemi uygular.

 

 

 

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