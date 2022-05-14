Polis Akademisi 2022 7. dönem PAEM sınavı ne zaman yapılacak? PAEM Komiser Yardımcısı sınav tarihi:

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğü 2021-2022 eğitim - öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapacağını duyurdu.

2022 PAEM başvurusu ne zaman yapılacak?

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Komiser Yardımcısı sınav başvurusu 16-27 Mayıs 2022 tarihinde alınacak. Sınav giriş belgeleri ise 20-24 Haziran'da erişime açılacak.

2022 PAEM sınavı en zaman?

Polis Akademisi tarafından yayımlanan duyuruya göre Sınav, 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.

PAEM 2022 sınavı nasıl yapılacak?

Sınava girecek adaylar https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden yazılı sınav başvurularını gerçekleştirecekler. Başvuru sayfasına giriş yaptığınızda Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Askerlik Bilgileri linkleri listelenmektedir. Başvurular linkine tıkladığınız da ''Yeni Başvuru Yap'', ''Devam Eden Başvurularım'' ve ''Tamamlanan Başvurularım'' butonlarını göreceksiniz. Başvurusu Açık Sınavlar sekmesinden ‘2022 PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı (26.06.2022)’ seçimi yaparak Başvuru Yap butonuna basınız. Başvuru sayfasının ilk adımı, başvuru yapabileceğiniz sınavların listelendiği alandır. Seçiminizi yapınız ve Sonraki butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçiniz.

2022 7. DÖNEM PAEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

PAEM komiser yardımcısı alımı şartları

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, (01/01/1990 ve sonrası doğanlar)

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,