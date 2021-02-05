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Aktüel Polis adayı öğrencilere müjde
Aktüel

Polis adayı öğrencilere müjde

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 10:45:00 -
Polis adayı öğrencilere müjde

Yönetmeliğe göre, sağlık sorunları nedeniyle Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilen öğrenci adayı, bir yıl içerisinde bir defaya mahsus alacağı sağlık durumunun düzeldiğine dair raporu Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığının onaylaması durumunda eğitimine kaldığı yerden devam edebilecek. Öğrenci adayının eğitimine devam edebilmesi için devamsızlık süresini aşmaması gerekiyor.

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