Polat Holding imzası taşıyan Duna Pearl yılın konut projesi seçildi

Türkiye’de ve globalde gayrimenkul sektörünün öncü firmalarından Polat’ın ilk yurt dışı projesi olan Duna Pearl, bölgenin en prestijli gayrimenkul projelerini ödüllendiren Real Estate Awards’ta yılın konut projesi seçildi.

Tuna Nehri kıyısında benzersiz bir yaşam alanı

Polat Holding’in Macaristan’daki Gayrimenkul Geliştirme şirketi olan Polat Hungary tarafından hayata geçirilen Duna Pearl, 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip konut, otel ve mağazalardan oluşan karma bir konseptten oluşuyor. Macaristan’ın kalbi Budapeşte’de Tuna Nehri kıyısında benzersiz bir yaşam alanı sunan Duna Pearl, şehrin yeşil alanları ve lüks yerleşim yerleriyle en değerli bölgesi 13. Bölge’de bulunuyor. Konut tarafında 1+1’den 3+1’e farklı büyüklük ve tipteki daireleriyle seçkin bir yaşam sunan Duna Pearl, 193 dairesi, 103 odaya sahip Four Points By Sheraton Oteli ve ticari alanlardan oluşan bir karma proje. Geçtiğimiz aylarda seçkin endüstri standardı LEED Enerji Sertifika sisteminde altın derece alan ender konut projelerinden biri olan Duna Pearl, şimdi de Real Estate Awards’ta Yılın Konut Geliştirme Projesi seçildi. Duna Pearl, sektörün önde gelenlerinden oluşan bir jüri ve halk oyu ile belirlenen seçimler sonucunda en güçlü rakiplerini geride bırakarak “Yılın Konut Projesi” seçildi. Budapeşte’nin işlek bölgelerinden 13. bölgenin değerli lokasyonlarından, Küçük Manhattan olarak da anılan, Ujlipatvaros’ta yer alan Duna Pearl, yaklaşık 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip konut, otel ve mağazalardan oluşan karma bir proje olarak hayata geçirildi. Duna Pearl’de, 193 dairenin yanı sıra Budapeşte’nin ilk Four Points by Sheraton oteli de yer alıyor.

75 milyon euro değerinde dev yatırım

Bölgenin yeni merkezi haline gelen Duna Pearl, bina kompleksi olarak en güncel gereksinimleri karşılarken, sağlıklı bir çevreyi güvence altına alıp, enerji tasarrufunu destekleyen tasarımı ile yüzde 20 yenilenebilir enerji kullanıyor. Polat’ın 75 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiği proje içerisindeki konutlar, AB bina yönetmeliklerine uygun olarak, akıllı ev donanımına sahip. Proje kapsamında ayrıca inşaat çevresindeki sokaklar ve kaldırımları da yenileyen Polat, bölge sakinleri için kamusal alan ve park düzenlemeleri de yaptı.