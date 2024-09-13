PMYO mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı
Binlerce polis adayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı.
Polis Akademisi internet sitesinde yayınlanan duyuruda “2024 Yılı PMYO Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır.” ifadelerine yer verilerek PMYO mülakat tarihleri ve yerleri online sistem üzerinden öğrenileceği belirtildi.
PMYO MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Polis Akademisi internet sitesinde Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) mülakat yerleri ve tarihlerinin 13 Eylül Cuma (bugün) itibarıyla açıklandığı duyuruldu.
PMYO MÜLAKAT YERLERİ VE TARİHLERİ NASIL SORGULANIR?
2024 yılı Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) kapsamında yapılan mülakat sınav yerleri ve tarihleri Polis Akademisi (PA) internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulanabilecek.
PMYO MÜLAKATA NASIL GİDİLİR?
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekiyor.
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