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Plaj şenliğinde renkli görüntüler

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından düzenlenen 8.

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:26
Plaj şenliğinde renkli görüntüler

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından düzenlenen 8. Plaj Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.


Didim Sosyal Tesislerinde gerçekleşen ve geleneksel hale gelen etkinlik kapsamında düzenlenen Voleybol Turnuvası, her yıl olduğu gibi renkli görüntülere sahne oldu. Çekişmeli geçen maçların ardından Bayer Elit ile Zalımlar takımı finale yükseldi. Finalde rakibini yenen Zalımlar, turnuvanın şampiyonu oldu.


Didim MYO Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı, organizasyonu düzenleyen Öğr. Gör. Burak Okşar ile Alican Çakmak, Volkan Ataklı, Mustafa Eminöncü, Emrecan Arduç, Ayşegül Aydın, Damla Özel’den oluşan şampiyon takıma madalyalarını verdi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:26
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