Plaj şenliğinde renkli görüntüler AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından düzenlenen 8.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından düzenlenen 8. Plaj Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Didim Sosyal Tesislerinde gerçekleşen ve geleneksel hale gelen etkinlik kapsamında düzenlenen Voleybol Turnuvası, her yıl olduğu gibi renkli görüntülere sahne oldu. Çekişmeli geçen maçların ardından Bayer Elit ile Zalımlar takımı finale yükseldi. Finalde rakibini yenen Zalımlar, turnuvanın şampiyonu oldu.

Didim MYO Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı, organizasyonu düzenleyen Öğr. Gör. Burak Okşar ile Alican Çakmak, Volkan Ataklı, Mustafa Eminöncü, Emrecan Arduç, Ayşegül Aydın, Damla Özel’den oluşan şampiyon takıma madalyalarını verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.