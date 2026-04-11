"PKK'nın yerinde olsam Ramazan'da saldırırım" diyen Emin Çölaşan yoğun bakımda!
Yalan ve algı dolu yazılarıyla tanınan Emin Çölaşan isimli kemalist yoğun bakımda. Terör örgütü PKK'ya akıl verdiği, "Ben olsam Türkiye'ye Ramazan'da saldırırım" başlıklı yazısıyla hafızalarda yer eden Çölaşan'ın solunum sorunu yaşadığı öğrenildi.
"Bizim başaramadığımızı Fetullah'la ekibi başardı" çıkışıyla tanınan, "Şimdi cemaati savunma zamanı" diyerek AK Parti'ye karşı FETÖ'nün safında yer alınması gerektiğini savunan, terör örgütü PKK'ya Türkiye'ye saldırmak için akıl veren, onlarca yalan ve iftira dolu yazısıyla Müslümanları hedef almaktan çekinmeyen Emin Çölaşan isimli kemalist kalemşör yoğun bakımda.
Çölaşan, Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde solunum sıkıntısı sebebiyle Başkent Hastanesi'ne kaldırılan Çölaşan, yoğun bakıma alındı.
Konuya dair Talat Atilla şu açıklamayı yaptı: "Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan Başkent Hastanesi'ne kaldırıldı. Dün rahatsızlanan Çölaşan, bugün sabah durumunun ağırlaşması nedeniyle Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Çölaşan'ın nefes darlığı nedeniyle oksijen tedavisi gördüğünü de öğrendim."