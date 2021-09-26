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Aktüel PKK’nın talimatını, cezaevindeki oğluna kız kardeşiyle göndermiş
Aktüel

PKK’nın talimatını, cezaevindeki oğluna kız kardeşiyle göndermiş

Adana’da terör örgütü PKK/KCK'nın 'cezaevi yapılanması'na yönelik yürütülen çalışma kapsamında, kırsaldan gelen talimatları hükümlülere ve ailelerine ileten 9 kişi tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 21:21:00 -
PKK’nın talimatını, cezaevindeki oğluna kız kardeşiyle göndermiş

Ekipler, belirlenen adreslere 21 Eylül’de şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği adreslerde, 9 şüpheli gözaltına alındı. Siirt’te gözaltına alınan E.Ö.’nün, terör örgütü PKK’nın pelur kağıda yazılı talimatlarını, pantolonun etiket kısmına gizleyerek kız kardeşi Z.Ö. ile birlikte Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde terör suçundan hükümlü oğlu D.Ö.’ye gönderdiği belirlendi. Cezaevi görevlilerine teslim edilen eşyaların arasında bulunan pantolondan şüphelenen görevlilerin yaptığı incelemede, talimatların yazılı olduğu kağıt ele geçirildi. Kağıtta, cezaevindeki örgüt üyelerinin açlık grevleri gibi faaliyetleri örgütün talimatıyla başlatıp, yine talimatla sonlandırmaları gerektiği, örgütsel bilinçten kopmamaları için bazı talimatların yer aldığı bildirildi. Bu talimatların çıplak gözle okunmayacak küçüklükte yazıldığı ve özel gözlükle okunabildiği de kaydedildi.

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