PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın kitabını satan CHP'li İBB ifşa olunca geri adım attı!

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Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin desteği ile İBB Başkanı seçilenm Ekrem İmamoğlu, diyet borcunu ödemeye devam ediyor.

Terör soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşi Nurettin Demirtaş'ın "Onur Borcu" isimli yeni kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulmuştu.

Gelen tepkiler üzerine İstanbul Kitapçısı, terörist Demirtaş’a ait kitabı satıştan çıkardı.

Teröristin kitabını satışa çıkaran ifşa olunca da apar topar kaldıran İBB’ye kamuoyunda da büyük tepki var.

Ne olmuştu?

Terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlardan tutuklu olan HDP'nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, terör örgütü PKK mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş, "Onur Borcu" isimli bir kitap çıkarmış, 'Şiar' kod adlı Demirtaş'ın kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulmuştu.