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PKK’lı isim “TSK katliam yapıyor” dedi, CHP sözcüsü Faik Öztrak başını eğip sustu!

CHP'nin Londra ofisinde, Kahraman Mehmetçik'e hakaret içeren sözler karşısında, CHP'li Faik Öztrak da dahil hiçbir CHP'li tek kelime dahi cevap veremedi.

20 Ekim 2019 Pazar 15:33

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin Londra'da düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den de bazı isimler yer aldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın konuşulduğu toplantıda büyük bir skandal yaşandı. PKK adına konuşan bir kişi Türkiye'nin Kürtleri katlettiğini söyledi, CHP'ye "Neden adım atmıyorsunuz?" diye hesap sordu. CHP'li Faik Öztkrak'ın bu soruya verdiği cevap, "Gerekli adımları atıyoruz" oldu.

Ancak PKK'lı isim, ''T.C.katliam yapıyor sizde destekliyorsunuz.ABD gibi CHP de bize ihanet etti HDP sayesinde İstanbul Adana Mersin'i aldınız. Ama unutmayın iktidar için bize mahkumsunuz" diyerek askerimize ve Türkiye'ye hakaret içeren sözler sarf edip, CHP Genel Başkan yardımcısı Faik Öztrak'a fırça atmaya devam etti.

Kafasını öne eğdi, cevap vermedi!

Nehhaber'deki habere göre, PKK'lı terörist sevicinin Mehmetçik ve Türkiye'ye hakaret içeren sözler karşısında, CHP'li Faik Öztrak da dahil hiçbir CHP'li tek kelime dahi cevap veremedi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 15:33
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Adana
  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak
  5. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • OvalıOvalı7 dk önce
    Aralarındaki fark ne? İkiside aynı zihniyet adları farklı. 
  • KerimKerim11 dk önce
    Şaşırdın mı ey halkım...
  • OFLUBABAOFLUBABA14 dk önce
    CHP LILERMABADLARINIHDPYEYASLAMISLAR 
  • Kürt OğluKürt Oğlu20 dk önce
    Ne bekliyosunuz,Ehli küfrün kardesligi..
  • Delioğlan Delioğlan 21 dk önce
    Sizin kalıbınıza tuküreyim adam diye yaşıyorsunuz bu ülkede
  • TERMTERM22 dk önce
    KİMLERLE TOPLANTI YAPIYOR BUNLAR !! Aynısını AKP yapsa konuşmadık laf, yapmadıkları ÇİRKEFLİK kalmaz ! Yazık şu ülkenin emeğine askerine yargısına...

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