PKK’lı isim “TSK katliam yapıyor” dedi, CHP sözcüsü Faik Öztrak başını eğip sustu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin Londra'da düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den de bazı isimler yer aldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın konuşulduğu toplantıda büyük bir skandal yaşandı. PKK adına konuşan bir kişi Türkiye'nin Kürtleri katlettiğini söyledi, CHP'ye "Neden adım atmıyorsunuz?" diye hesap sordu. CHP'li Faik Öztkrak'ın bu soruya verdiği cevap, "Gerekli adımları atıyoruz" oldu.

Ancak PKK'lı isim, ''T.C.katliam yapıyor sizde destekliyorsunuz.ABD gibi CHP de bize ihanet etti HDP sayesinde İstanbul Adana Mersin'i aldınız. Ama unutmayın iktidar için bize mahkumsunuz" diyerek askerimize ve Türkiye'ye hakaret içeren sözler sarf edip, CHP Genel Başkan yardımcısı Faik Öztrak'a fırça atmaya devam etti.

Kafasını öne eğdi, cevap vermedi!

Nehhaber'deki habere göre, PKK'lı terörist sevicinin Mehmetçik ve Türkiye'ye hakaret içeren sözler karşısında, CHP'li Faik Öztrak da dahil hiçbir CHP'li tek kelime dahi cevap veremedi.