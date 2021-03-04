  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem PKK’dan CHP ile ittifak itirafı
Gündem

PKK’dan CHP ile ittifak itirafı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP ile ilgili inceleme başlatarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, aralarında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 108 sanıklı Kobani dosyası ile hakkında fezleke düzenlenen HDP’li vekillerin dosyalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 10:09:00 -
PKK’dan CHP ile ittifak itirafı

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılması gündeme gelince Türkiye’de hareket kabiliyeti kısıtlanacak olan Kandil’in sesi yükselmeye başladı.

Çok memnunlar

PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, HDP’nin kapatılma ihtimali bulunduğunu, ancak CHP’nin doğru yolda olduğunu belirterek, “Tabii PKK’yı tasfiye edebilmenin bir ayağını da halk ve legal demokratik siyaset oluşturuyor. Bu ayağı da tasfiye edip ortadan kaldırmak istiyorlar” dedi. CHP ile ittifaklarından memnuniyetlerini vurgulayan Ok, şöyle etti:

Sokak çağrısı yaptı

“Tabii AKP-MHP iktidarının HDP karşısındaki saldırıları ve kapatma girişimlerine karşı CHP’nin yaptığı açıklamalar ile buna destek olmayacakları görünüyor. Bu yönde açıklamaları var. Doğru olan da budur. İP ise MHP’nin zemininden kaymak istemiyor. Esas olan faşist iktidarın bu saldırıları karşısında tutum alabilmektir. CHP’nin tavrı önemlidir. Tabii muhalefet sadece parlamentoda değildir. Esas muhalefet, sokakta, mahallede, şehirlerde radikal bir şekilde tepki vermektir.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ziraat Bankası borçları siliniyor mu? Ziraat Bankası kredi borç silme nasıl yapılır?
Ekonomi

Ziraat Bankası borçları siliniyor mu? Ziraat Bankası kredi borç silme nasıl yapılır?

Ziraat Bankası son dakika haberleri. Ziraat Bankası, korona salgını döneminde borçlarını ödemekte zorluk çeken kurumsal, tarımsal ve bireyse..
Yeni parti hamlesi! HDP kapatılırsa o partiye geçecekler
Gündem

Yeni parti hamlesi! HDP kapatılırsa o partiye geçecekler

Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP'nin kapanması durumunda milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek.
Avrupa üzerinden Türkiye’ye geliyor! Dışarı çıkmayın uyarısı
Gündem

Avrupa üzerinden Türkiye’ye geliyor! Dışarı çıkmayın uyarısı

Fransa'ya şubat ayında Sahra Çölü'nden gelen tozların, bölgede 1960 yılında gerçekleştirilen nükleer çalışmalardan kalan sezyum 137 radyoakt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay