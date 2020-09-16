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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükseldi, 24'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,4845 liradan, avro 8,8900 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:11:55 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kazanarak 1.114,84 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,61 puan değer kazandı.

Dün 1.111,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 2,10 puan ve yüzde 0,19 artışla 1.113,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.111,36 ve en yüksek 1.116,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve teknoloji endeksi yüzde 0,39 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükseldi, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Şişecam, Petkim, Kardemir (D) ve Eczacıbaşı İlaç oldu.


- Altının onsu 1.964,70 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1875, sterlin/dolar paritesi 1,2945 ve dolar/yen paritesi 105,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4845 liradan, avro 8,8900 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.964,70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 yükselişle 41,78 dolardan işlem görüyor.

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