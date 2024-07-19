Pitbull kafalılar

Buğra Kardan İstanbul

CHP’nin koçbaşı olduğu yıkım koalisyonu, Türkiye’de kaosun hakim olması ve toplumun didişmesi için elinden geleni yapıyor. DEM ve TİP’in de yer aldığı bu kirli koalisyon, son olarak ölüm ve yaralanma olaylarına yol açan sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeyi provokasyon malzemesi yaptı. CHP’li, DEM’li, TİP’li vekillerce Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nun çalışmaları sabote edildi. Antalya’da 5 Mart 2022’de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ölen Mahra Melin Pınar’ın annesi Derya Pınar, kızının ayakkabılarını havaya kaldırarak düzenlemeye karşı çıkan milletvekillerini protesto etti. Bu milletvekillerinden bazıları, ayağa kalkarak Pınar’ın üzerine yürüdü.

Tahrike doymadılar

Ankara’da okul yolunda sokak köpekleri tarafından parçalanan ve 15 kez ameliyat olan Tunahan Yılmaz’ın babası da bir CHP’li milletvekilinin “Çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor, servisle gidiyorlar” sorusu üzerine sinir krizi geçirdi. Yılmaz, bir süre kendine gelemedi. Sinop Avcılar Kulübü üyesi olan CHP’li Barış Karadeniz de Yılmaz’la polemiğe girdi. Aldığı yanıtlarla kızarıp bozaran Karadeniz, “Çık dışarı” diyerek acılı babayı komisyon salonundan attırdı. Tartışmalar sıcaklığını korurken mama lobisinin güdümünde olan CHP’den “Belediyelerimiz, sahipsiz köpeklerin uyutulmasını da öngören parlamento kararına uymayacak” çıkışı geldi. Tahrik amaçlı bu skandal çıkış infial uyandırdı. Milyonlar, Meclis’i yok sayan, parlamentodan çıkacak kanuna uymayacağını dile getiren yıkım ittifakı kaos peşinde” görüşünde birleştiler. Siyasiler, CHP ve türevleri tarafından yeni bir provokasyonun sahnelendiğini vurguladılar. “Başıboş köpek sorununu bilinçli olarak büyütüp usulsüz biçimde para toplayan lobiden talimat alan CHP, DEM ve TİP toplum sağlığı için tehdit. Sokakta insanları parçalayan sahipsiz köpeklere laf etmeyen Kandil ittifakının ortakları, hayvansever kisvesi altında ortalığı karıştırmaya yöneliyor” ifadelerini kullandılar.

Devlete başkaldırıyorlar

27’nci Dönem Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, şunları söyledi: “Türkiye’de başıboş köpekler, yaralanma hatta ölüm olaylarına yol açıyor. Köpeklerin ısırmaları kuduz vakalarına neden oluyor. Avrupa ülkeleri, tatil için Türkiye’yi tercih edenlere “Başıboş köpeklere dikkat edin’ uyarısında bulunuyor. Tüm bu durumlar, sahipsiz köpekleri kontrol altına almayı gerekli kılıyor. Onun için şu anda yeni bir kanun teklifi getiriliyor. Hâl böyleyken CHP’nin çıkıp ‘Belediyelerimiz, parlamentodan çıkacak kanuna uymayacak’ demesi devlete başkaldırı değil de nedir? Bu sokak köpekleri meselesi yeni değil. Sahipsiz hayvan sayısı tahmin edilenin üzerinde. Bilimsel verilere göre 8 milyona yaklaştı. 4 milyon sahipsiz hayvan olduğu konuşuluyor ama sayı çok fazla. Hızlı, acil tedbirler alınması şart. Biz, 2021 yılında 5189 sayılı yasada değişiklik yaparak belediyelere bir takım görevler vermiştik. ‘Büyükşehir belediyeleri bütçe gelirlerinin binde 3’ü, diğer belediyeler de binde 5’i kadar pay ayırıp barınaklar inşa etsinler ve kısırlaştırma yapsınlar’ demiştik. Ne yazık ki CHP’li belediyeler, bu konuda duyarsız davrandılar. Vazifelerini yerine getirmediler. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yılda aşağı yukarı 350 bin ila 400 bin kısırlaştırma yapmalı. Yapıyor mu? Hayır, 10 binin altında kalıyor. Demek ki burada bir ihmal var. Ben Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı iken belediye başkanlarıyla görüştüm. Onlara ödevlerini anlattım. ‘Pozisyon alın’ çağrısında bulundum. Bu çağrıya kulak vermeyenler çok oldu. Şu anda da yeni bir Meclis’te düzenleme gündemde.

Gelin bu sorunu kökten çözelim

Görüyoruz ki hayati önem taşıyan düzenlemeden rahatsız olanlar var. Bunlar, çeşitli fonlardan destek alan ve sivil toplum kuruluşu adı altında faaliyet yürüten gruplar. Bunların dümen suyuna karışıp başıboş köpek sorununun çözümüne engel olanlar da CHP ve ortakları. Popülist yaklaşım var, karşımızda. Geçen gün komisyonda olan bitenleri izledik. CHP’nin başını çektiği muhalefet, sokak köpeklerine karşı alınacak tedbirlere engel olmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı’mız, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz çerçeveyi çizdi. Burada belediyelerin barınak yapmaları, kısırlaştırmalara yönelmeleri öngörülüyor. Görevlerini ifa etmeyen belediyelere ceza getiriliyor. Bunda bağırıp çağıracak ne var? Gelin de sokaklarda ıslahı mümkün olmayan hayvanları veterinerlere danışarak, kurul kararı alarak uyutmanın yolunu açalım. Bu, dünyayla uyumlu bir önlem hatta daha yumuşak bir tedbir. Bu, tartışılacak bir konu. Bunun da yolunu kapatıyorlar.”

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