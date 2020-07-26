Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'nın eşinden flaş karar

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, güvenlik nedeniyle Adalet Bakanlığı’nın talimatı ile Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Adalet Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda alınan karar sonrası Cemal Metin Avcı iki gün önce kaldığı Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan Afyon’a götürüldü. Avcı’nın güvenlik nedeniyle Afyon’a nakledildiği öğrenildi.

Eşi boşanma kararı aldı

Cemal Metin Avcı'nın eşinin avukatı Doğukan Uzakgiden, müvekkilinin söz konusu kişiyle tüm ilişkisinin kesilmesi için başlattıkları hukuki işlemlerin devam ettiğini bildirdi. Avukat Uzakgiden, yazılı açıklamasında, yaşanan olaylardan dolayı müvekkilinin büyük bir travma geçirdiğini belirtti.

Müvekkilinin bu konuda mağdur olduğunu vurgulayan Uzakgiden, şunları kaydetti:

"Müvekkilim şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum kişiyle tüm ilişkisinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir. Bu konuda toplumdan hassasiyet beklediğimizi, açıklamamız dışında müvekkilimin mağduriyetine neden olabilecek her türlü paylaşım ve haberlere ilişkin yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz."