Phillip Cocu'dan ezber dersi

Fenerbahçe'nin kötü gidişatında baş sorumlu olarak gösterilen teknik direktör Cocu, takımı ayağa kaldırabilmek için her formülü deniyor. Sarı-lacivertlilerle ilk maçlarında kendisiyle özdeşleşen 4-3-3 dizilişini deneyen, sonuç alamayınca, 4-2-3-1, 4-1-4-1 ve 3-5-2 hamleleri yapan Hollandalı çalıştırıcı, en son 4-4-2'de karar kılmıştı. Ancak Cocu'nun derdi, takımın dizilişi değil, bütünlüğü. Yeni bir ekip olmanın sıkıntılarını yaşadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, elindeki oyuncu grubuna öncelikle takım olmayı öğretmeye çalışırken, çareyi aynı idmanları sürekli tekrar etmekte buldu. Çok tekrarla istediklerini ezberletmeye çalışan Cocu'nun özellikle istediği şeyler ise üç ana başlık altında toplanıyor.

Ayağa hızlı pas

İdmanlarda ve toplantılarda sürekli olarak futbolun bir takım oyunu olduğunu vurgulayan Cocu, hücumda ve savunmada bütünlük istiyor. Top rakibe geçtiği anda en uçtaki oyuncuyla şiddetli pres yapmak zorunda olduklarını ifade eden Hollandalının, olmazsa olmazlarından bir diğeri ise bloklar arasındaki mesafe. Oyun boyunu kısaltmaları gerektiğini düşünen tecrübeli teknik adam, bu mesafeyi de 15 metre olarak belirlemiş durumda. Bir bütün hâlinde hareket edip ayağa hızlı paslarla hücumlar yapmaları gerektiğini söyleyen Cocu, takımın ezberini oluşturduktan sonra üzerine koyarak ilerleyeceklerine inanıyor.