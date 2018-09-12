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Phillip Cocu, Milli futbolcuya hayran kaldı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, İspanyol ekibi Huesca'da forma giyen Serdar Gürler'in performansını çok beğendiği ortaya çıktı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:16
Phillip Cocu, Milli futbolcuya hayran kaldı

A Milli Takımın, İsveç'le yaptığı maçı izleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan Serdar Gürler'in performansına hayran kaldığı ortaya çıktı.

"NASIL ELİMİZDEN KAÇIRMIŞIZ"

Sarı-lacivertli hocanın, Osmanlıspor'dan İspanya'nın Huesca takımına giden 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için, "Nasıl olup da elimizden kaçırmışız" dediği öğrenildi.

Serdar Gürler sürpriz bir şekilde İspanyol temsilcisinin yolunu tutarak Avrupa macerasına yelken açmıştı.

AYEW BEKLENENİ VEREMİYOR

İdeal sağ açığını bulamayan Phillip Cocu, Barış Alıcı denemesinden sonra bu bölgeye gerçek mevkii sol açık olan Andre Ayew'i monte etmeye çalışıyor. Ancak Ganalı yıldızdan da beklenen randıman şu an için tam olarak alınamadı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:16
  1. Fenerbahçe
  2. İspanya
  3. Phillip Cocu
  4. Cengiz Ünder
  5. Serdar Gürler

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