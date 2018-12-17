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PFDK'dan 10 Süper Lig kulübüne ihtar

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:16
PFDK'dan 10 Süper Lig kulübüne ihtar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 10 kulübe "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı"na uymadıkları gerekçesiyle ihtar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK tarafından, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Akhisarspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a ihtar verildi.

Açıklamada, bu 10 kulübün TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması gerekçesiyle ihtar verildiği belirtildi.

Trabzonspor, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Bursaspor kulüpleri vizesi olmayan menajerle çalışılması nedeniyle ayrıca ihtar aldı.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'den de Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep, Kardemir Karabükspor ve Osmanlıspor kulüplerine de ihtar verildi.


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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:16
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  2. PFDK
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. TFF

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