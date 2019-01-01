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Peygamber çiçeği gut ağrılarına etkili oluyor

Gut, diğer adıyla “eklem hastalığı” Allah vermesin, daha çok erkeklerde, binde bir de hanımlarda görülür.

01 Ocak 2019 Salı 19:01
Peygamber çiçeği gut ağrılarına etkili oluyor

İlk başta yalnızca önemsiz boyutta rahatsızlık hissedilirken saatler içinde eklem şişer, kızarır, ısınır ve aşırı ağrılı hale gelir.

Ağrı öyle şiddetlidir ki, ayakkabı giymek söz konusu bile olamaz; hatta yatak örtülerinin ağırlığına bile tahammül edemeyebilirsiniz.

Krizler tedavi olmadan bile birkaç gün içinde tümüyle iyileşebilir; bir haftada geriye hemen hiçbir şey kalmaz.

Krizler tekrarlayabilirse de, bazen ancak aylar hatta yıllar sonra tekrarlar görülür.

Hastaların %70’inde, ilk ve genellikle tek etkilenen eklem ayak başparmağı kaidesindeki birinci eklemdir; ancak belirtiler herhangi bir eklemde de ortaya çıkabilir.

Gut’a karşı Allah’ın bahşettiği nimetler de vardır. Ölümden gayrı hangi derdin devası yok ki; halen bazılarını keşfedip biliyoruz, bazıları keşfedilmeyi, akledilmeyi bekliyor..

Peygamber çiçeği gut hastalığından oluşan ağrılı nöbetlere de etkili olur.

Ahududu yapraklarından yapılan çay gut hastalığına iyi gelir.

Ayrık otu kökünün (50 gr) bir litre suda kaynatılması sonucu elde edilen ilaç da..

Huş ağacı yapraklarından yapılan çay, gut hastalığına iyi gelir.

Kereviz de gut hastalığının tedavisinde kullanılır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 19:10
  1. Ağrı
  2. gut hastalığı
  3. doğal tedavi

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