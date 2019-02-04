Petshop’ta yasak internette serbest

Ekonomi Servisi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “Artık petshoplarda kedi ve köpek satılmayacak” açıklamasının ardından e-ticaret platformlarında ‘evcil hayvan’ başlıklı ilanlarda hissedilir bir artış görüldü.

Ticaret sanal ortama taşındı

Bir internet sitesinde ‘Hayvanlar Alemi’ başlığı altında 2 bini, Evcil Hayvanlar kategorisinde de 900’ü aşkın ilan bulunuyor. Büyük bölümü yavru kedi ve köpeklerden oluşan bu ilanlarda ‘ücretsiz sahiplendirme’ ibaresi yer alıyor. İlanlardaki hayvanların bir kısmının ücretsiz olduğu, bir kısmının ise parayla satıldığı iddia ediliyor.

Balık ve güvercin satışı yapılıyor

Aynı sitede akvaryum balıklarının ve kümes hayvanlarının da satışı yapılıyor. Öyle ki balıklar için 2, tavus kuşları için 20, güvercinler için 8, horozlar için 7, tavuklar 3, sürüngenler için 1 ilan söz konusu.Bir başka e-ticaret platformunda ise yavru köpekler ile ilgili ilan yayınlanıyor ancak herhangi bir ücret bilgisi verilmiyor.