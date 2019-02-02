Petrol Ofisi yine lider Petrol Ofisi yaklaşık 90 bin tonluk iç pazar satışı ile yüzde 24,7’lik pay aldığı Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında 2018’de de liderliğini sürdürdü.

Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında Petrol Ofisi’nin liderlik geleneği 9. yılına ulaştı. Petrol Ofisi yaklaşık 90 bin tonluk iç pazar satışı ile yüzde 24,7’lik pay aldığı Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında 2018’de de liderliğini sürdürdü. Pazar liderliğini 9’uncu yılına taşıyan şirket, 10 bin tonu aşan üretimini ise 4 kıtada 35 ülkeye ihraç ediyor. Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, güçlü altyapıları ve örnek faaliyetleriyle Türkiye’ye katkı sağladıklarını dile getirdi.

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