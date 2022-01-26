Petek temizliği nasıl yapılır? Petek temizliğinin püf noktaları

Kombiniz verimli çalışsa da petek bakımını zamanında ve doğru şekilde yapmamanız durumunda, hem ısı kaybına uğrayıp hem de yüksek yakıt faturası ödemek zorunda kalabilirsiniz. Temiz petekler daha verimli ısınma sağlar.

Petek temizliği nasıl yapılır?

Petek temizliği yapmak için aşağıdaki basamaklar sırayla uygulanır.

- Öncelikle kombi kapatılır.

- Kombideki su balkon ya da banyo vanalarından tahliye edilir.

- Kombideki su kombi giriş panolarında bulunan filtre sökülerek çamaşır suyu dolu bir kabın içinde bekletilir.

- Peteklerin yerinden çıkarılması için vanalar sökülerek petek banyoya taşınır.

- Petek içine hortum ile tazyikli su verilerek temizleme işlemi başlar. Bu işlem su kirliden berrağa dönüşene kadar devam eder.

- Diğer petekler için de aynı işlem yapılır.

- Daha sonra petekler yerlerine takılır.

- Fitre yerine takıldıktan sonra peteklere eski seviyesine kadar su basılır.

- Petekler tahliye vanası kapatıldıktan sonra havaları alınır.

- Bu işlemin sırayla yapılması oldukça önemlidir. Aksi takdirde kombinin bozulma ihtimali bulunur.

Artık peteklerinizin çok daha iyi ısındığını göreceksiniz.

Petek temizliğini düzenli olarak yaparsanız, kombinizi daha düşün derecelerde çalışarak ısınabilirsiniz. Kombiye uzak olan petekleriniz bile yeterli ısıyı verebilir. Enerji tasarrufu sağlamak için peteklerinizin temizliğini düzenli olarak yaptırmaya özen gösterin.