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Pet şişelerin dibindeki numaralara dikkat ediyor musunuz?

Pet şişenin uyarısıdibindeki numaradaPetlerin 2. defa kullanımı bağışıklık sistemini çökertiyor, kısırlık yapıyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 19:51
Pet şişelerin dibindeki numaralara dikkat ediyor musunuz?

Tabandaki rakamlar onların nasıl bir plastikten yapıldığını gösteriyor. Hele 3 numara ise ve içinde gıda varsa asla almayın

Uluslararası bir düzenlemeyle suların, yiyecek ve içeceklerin konduğu plastik kaplar, 1’den 7’ye kadar numaralandırılıyor. Bunlar üretimde şişelerin tabanında üçgen şeklindeki geri dönüşüm ambleminin içine yazılmaktadır. İster şeffaf su şişesi olsun, ister deterjan şişesi veya çöp bidonu.. hepsi bu kurala uyularak, numaralandırılıyor. Bunlar üretimde kullanılan plastiğin tipini veya kalitesini gösteriyor diyelim...

1 numaralı şişeler her zaman için tek kullanımlık olan şişelerdir. Boşalmalarını takiben geri dönüşüm kutularına atılarak bertaraf edilmelidirler.

3 numaralı şişeler içlerinde asla yiyecek içecek saklanmaması gereken PVC şişelerdir. Normalde PVC’nin bu maksatla kullanımına izin yok. Çevreye dioksin (dioxin) yayıldığına dair bulgular var.. Dioksin, hormonal sistemini etkilemekte, bağışıklık sistemine zarar vermektedir.

7 numaralı şişelerde, içlerindeki sıvıya bisphenol-A (BPA) adı verilen kimyasal bir madde geçebiliyor. Bu madde östrojen hormonunun etkilerini taklit edebilen bir madde. Kısırlığa sebep olmakta ve meme dokusunda meme kanserinin erken dönemlerine benzer değişikliklere yol açmaktadır.

Tabanında herhangi bir numara olmayan plastik şişelerin hepsi 7 numara olarak kabul ediliyor. Bunların üretiminde akrilik, polikarbonat veya daha farklı malzemeler kullanılmış olabilir. Yine bu kaplar tek bir madde yerine birden fazla maddenin karışımıyla üretilmiş de olabilirler.

Muhtemel zararlardan korunmanın başında mümkün olduğunca plastik kapların ikinci defa kullanımından kaçınmak gelir. Mesela su damacanasının altında 7 işaretini gördüğünüzde bu şişenin hangi üründen yapıldığını firmadan bildirmesini isteyin.

Küçük plastik şişelerde su aldığınızda bunların tek kullanımlık olduğunu bilin ve şişe boşaldığında tekrar kullanmayın...

Şişelerin dibindeki numaraya dikkat

PETE içine meşrubat, meyve suyu, su, deterjan, yemek pişirmekte kullanılan hazır gıda ürünleri ve fıstık ezmesi şişeleri olarak kullanılıyor

HDPE tipi pet şişelere süt, su, çamaşır suyu, deterjan, şampuan, motor yağları, ev temizlik malzemeleri, tereyağı konuyor. Plastik poşet, bakkal çuvalı yapılıyor.

PVC pencere kasalarının yapıldığı bu plastik malzemeden yapılan şişelere, cam temizleyiciler, pişirme yağları, deterjanlar konuyor. Margarin kutuları yapılıyor

LDPE ile yapılan şişelere pencere temizleme malzemeleri, pişirme ağları konuyor. Ayrıca esnek film mahfazaları ve değişik şişeler yapılıyor

PP ile yapılan şişelere şuruplar konuyor. Ayrıca yoğurt kapları, çöp poşetleri, pipet çubukları yapılıyor

PS ise et tepsileri, çatal bıçak takımı, değişik tepsilerin yapımında kullanılıyor.

7 numaralı diğer (other) damgalı şişelere ise reçineler, yukarıda bahsedilmeyen sıvılar konulur.

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 19:51
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