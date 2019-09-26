Pes! İstanbul depremini Erdoğan’ın BM konuşmasına bağladı! Sosyal medyadaki solak troller, İstanbul’da bugün öğle saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasıyla ilişkilendirerek güya mizah yapıyorlar.

yeniakit.com.tr İstanbul’da saat 14.00’te korkutan bir deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul halkı büyü paniğe kapılırken, solak troller rahat durmuyor. Vatandaş canıyla uğraşırken muhalif troller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya genelinde büyük yankı uyandıran Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasını hedef alıyor. Depremi, Erdoğan’ın konuşmasına bağladı Bir troll, Erdoğan’ın sözlerini aklınca ti’ye aldı. İstanbullu canıyla uğraşırken bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu depremin Yüce Reis'in ‘dünya beşten büyüktür’ açıklaması sonrasında olması sizce de manidar değil mi? Büyük oyunu gör Türkiye...” ifadeleriyle skandal bir yaplaşım yaptı. İşte o paylaşım:

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