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Pes! İstanbul depremini Erdoğan’ın BM konuşmasına bağladı!

Sosyal medyadaki solak troller, İstanbul’da bugün öğle saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasıyla ilişkilendirerek güya mizah yapıyorlar.

26 Eylül 2019 Perşembe 15:42
Pes! İstanbul depremini Erdoğan’ın BM konuşmasına bağladı!

 yeniakit.com.tr  İstanbul’da saat 14.00’te korkutan bir deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul halkı büyü paniğe kapılırken, solak troller rahat durmuyor. Vatandaş canıyla uğraşırken muhalif troller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya genelinde büyük yankı uyandıran Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasını hedef alıyor.

Depremi, Erdoğan’ın konuşmasına bağladı

Bir troll, Erdoğan’ın sözlerini aklınca ti’ye aldı. İstanbullu canıyla uğraşırken bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu depremin Yüce Reis'in ‘dünya beşten büyüktür’ açıklaması sonrasında olması sizce de manidar değil mi? Büyük oyunu gör Türkiye...” ifadeleriyle skandal bir yaplaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:42
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. deprem
  4. troll

YORUM YAZ

  • BOYCOTT ISRAEL(BDS)BOYCOTT ISRAEL(BDS)48 dk önce
    "Ümit" siz???YUHHH SANA!!!Deprem oldu ey zeka yoksulu DEPREM!!!
  • ÜmitÜmit1 sa önce
    siz de zinaya ahlaksızlığa falan bağlarsınız. farkınız ne?

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