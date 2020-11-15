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Aktüel Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın azledilmesi nedeniyle düzenlenen protestolarda 3 kişi öldü
Aktüel

Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın azledilmesi nedeniyle düzenlenen protestolarda 3 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-15 09:23:09 -
Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra'nın azledilmesi nedeniyle düzenlenen protestolarda 3 kişi öldü

BOGOTA (AA) - Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın hafta başında Peru Kongresindeki oylamada görevinden alınması nedeniyle başlayan protestolarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Peru basınında çıkan habere göre, yeni Devlet Başkanı Manuel Merino'nun istifasını talep eden Vizcarra yanlısı binlerce gösterici, başkent Lima'daki tarihi San Martin Meydanı ve Abancay Caddesi'nde bir araya geldi.

Göstericilerden bazılarının Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmesi üzerine polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.

Çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Polisin, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahalede bulunduğu olaylarda çok sayıda gösterici de gözaltına alındı.

- Merino istifaya çağrıldı

Peru Kongresi Başkanı Luis Valdez, 3 kişinin öldüğü gösterilerden sonra Kanal N'ye yaptığı açıklamada, "Yarın yasama meclisinde durum değerlendirmesi yapmak zorundayız fakat sayın Merino'nun başkanlıktan istifasını göz önünde bulundurmasını talep ediyorum." dedi.

Lima Belediye Başkanı Jorge Munoz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ölümlerden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Sayın Merino, istifa et artık! Peruluların sesine kulak ver." ifadesini kullandı.

Öte yandan Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), ülkede devam eden olaylar nedeniyle Peru hükümetinin talebi üzerine ülkeye heyet gönderme kararı aldı.

- Vizcarra'nın azil süreci

Vizcarra'nın, hafta başında Peru Kongresinde yapılan oylamada, 105 "evet", 19 "hayır" ve 4 çekimser oy ile "Ahlaki yetersizlikten" görevinden alınmasına karar verilmişti.

Vizcarra, aynı gün Twitter'daki paylaşımında, Peru halkına hitaben, "Bu 2 yıl ve 8 aylık hükümetimde, en büyük desteğim ve gücüm sizler oldunuz. Zorluklara rağmen bu yolu beraber inşa ettik. Huzur dolu bir vicdanla ayrılıyorum, görevi tamamladım ve başım dik. Başka bir zamanda görüşmek üzere." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma, Vizcarra'nın, 2011-2014'te Moquegua eyaletinin valisi olarak görev yaparken bir inşaat şirketinden 670 bin dolar rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılmıştı.

Peru'da önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018 yılında istifa etmişti.

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