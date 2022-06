Perinçek noktayı böyle koydu: İngiliz alınca alkış Arap alınca işgal!

Yeniakit.com.tr

Aydınlık Gazetesi yazarı Şule Perinçek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ öncülüğündeki yabancı düşmanlığına dikkat çektiği yazısında, "İngiliz alınca alkış Arap alınca işgal." yorumu yaptı.

"Geçenlerde bir fotoğraf görmüştüm. Bir hastane pankartı. Altında Arapçası da yazıyordu. Bir gencimiz de üzerini kapatıyor. Türkiye’de Türkçe kullanılır gibi bir şey yazılı bandı üzerine yapıştırıyor. Orada İngilizce ya da Almanca hatta Yunanca (olay İzmir’de olduğu için o da mümkündü) yazsa üstü böyle kapanır mıydı?" diyen Perinçek, göçmen vatandaşlara yönelik bir kışkırtma kampanyası olduğunu yazdı:

Şimdi bizde bir kışkırtma var. Bilinçli. Planlı. Adım adım tırmandırılıyor. Bu siyasi yönü. Nedeni belli. Yapanlar görev yerine getiriyor, diyelim. Ama ötekisi bize yakışıyor mu? Bir Arap aşağılaması. Ayrımcılık. Ne geleneğimizde var, ne tarihimizde.

'Çünkü onlar sarışın ve mavi gözlüler'

Şule Perinçek yazısına şu karşılaştırma ile devam etti:

Araplar geldiklerinde, satın aldıklarında işgal ediyorlar diye bas bas bağırıyorsun. Her taraf İngilizce tabela dolu. Bütün menüler yıllardır çift dil. Hatta kırk yıllık Taksim’e bile "Taxim" diye ad koyduğumuz oluyor. Türkçemizi kirlettiniz. Bir keresinde "Seven" adlı bir firmanın adını İngilizce "yedi" anlamına gelen "seven" gibi okumuştum da utancından ömrü billah kurtulamadım. Beni bile ne hale düşürdünüz diye hesap sordum. Yıllardır bas bas yazıyoruz. Sizde ses yoktu.

Arapça görünce üstünü kapatıyorsun. Çünkü Araplar ikinci sınıf öyle mi?

Akdeniz kıyısında birçok ilçemizde belediye seçimlerinde aday gösterseler neredeyse kazanacak kadar İngilizler, Almanlar çoğunluktalar... Onların içip içip nara atmaları, kimseyi adam yerine koymayıp, kendi memleketlerinde asla yapmayacakları saygısızlıkları yapmalarını büyük hoşgörüyle karşılıyoruz. Neden çünkü onlar "sarışın ve mavi gözlüler"! Ayıp! Hem de çok ayıp!