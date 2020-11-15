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Aktüel Pendik'te bir kişi silahla yaralandı
Aktüel

Pendik'te bir kişi silahla yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 22:47:57 -
Pendik'te bir kişi silahla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtköy Mahallesi Seyit Onbaşı Sokağı'na nişanlısını almaya gittiği belirtilen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, aracına binerken silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerine otomobille geldiği tespit edilen şüpheli ya da şüpheliler, saldırı sonrasında kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polisin, zanlı ya da zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

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