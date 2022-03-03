Pekmez tereyağı karabiber karışımının faydaları nelerdir? öksürük için pekmezli şurup

Geçmeyen öksürüğü bile bu 3 malzemeli karışım şıp diye keser : "öksürük için pekmezli şurup" - Tereyağlı pekmezli öksürük şurubu aslında yüzyıllardır Anadolunun bir çok bölgesinde kullanılan çok etkili bir şifa kaynağı. Gerçek anlamda tam bir mucizevi karışım. Geçmeyen öksürüğü bile şıp diye kesiyor. Balgam söktürüyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Mideyi ve sindirimi rahatlatıyor. Hem şifa hem zindelik için, sabah akşam 1 kaşık için.

Tereyağlı pekmez tarifi

Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pekmez

Yarım çay kaşığı karabiber

Tereyağlı pekmez karabiber karışımı nasıl yapılır?

Keçiboynuzu ya da üzüm fark etmez bir su bardağı pekmeze yarım çay bardağı içe suyu da katarak bir cezvede kısık ateşte kaynatınız. Daha sonra tereyağını içine katınız. Katı hale gelen bu karışımı ılık halde sabah akşam olmak üzere birer yemek kaşığı tüketiniz. Karışım boğazın yumuşamasını sağlamanın yanı sıra mikroplarında sayısını azaltarak iltihabı önler. Aynı zamanda bu karışım sadece boğaza değil tüm vücuda fayda sağlar. Yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki zararlı toksinleri idrar yolu ile atmanıza yardımcı olur.

Pekmez ile tereyağı karışımı neye iyi gelir?

Pekmez ve tereyağı karışımı boğazın yumuşamasını sağlamanın yanı sıra mikroplarında sayısını azaltarak iltihabı önler. Karışım sadece boğaza değil tüm vücuda fayda sağlar.Yemek borusu, mide ve bağırsaklarıdaki zararlı toksinleri idrar yolu ile atmanıza yardımcı olur

Karabiberli pekmez neye iyi gelir?

Uzmanlar yutkunma, nefes alma ve kuru öksürük gibi rahatsızlıklarda pekmezin karabiber ile kaynatılıp tüketilmesini tavsiye eder. Pekmezli karabiber karışımı, boğazları bakterilerden arındırarak sinüs yollarının açılmasını destekler.