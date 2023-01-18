Pazarda teftiş yapan Belediye Başkanına küçük çocuktan zor sorular!

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın pazarda karşılaştığı küçük çocukla yaşadığı diyalog renkli anlara sahne oldu. Başkan Bahadır'ın "Nasılsın?" diye sorduğu küçük çocuk, "Bizim suyu sen mi kestin" diye karşılık verdi. Bahadır'ın çocuğun annesine "Su mu kesildi?" diye sorunca işin aslı ortaya çıktı. Anne "Çok sularla oynamayı seviyor. Vanaları kapatıyorum. Belediye kesti diyorum. O yüzden sizden biliyor" diye olayı özetledi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, pazar ziyaretinde ilginç bir diyalog yaşadı. Annesiyle birlikte alışverişe çıkan küçük çocuğun başkana sorusu izleyenleri güldürdü. Başkan Bahadır o anları "Az kalsın azar işitecektik" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

"Sen bizim suyu mu kestin?"

Pazarda küçük çocuğun yanına giden Başkan Bahadır, elini uzatarak "Merhaba ne haber? İyi misin?" diye sordu. Küçük çocuk ise "Sen bizim suyu mu kestin?" diye yanıt verdi.

İşin aslı ortaya çıktı

Bahadır, "Ben kesmedim valla. Suya ben bakmıyorum. Ben yola bakıyorum. Suyu ben kesmedim" deyince küçük çocuk yoluna devam etmeye başladı. Bunun üzerine çocuğun annesine dönen Bahadır, "Su mu kesildi?" diye sorunca işin aslı ortaya çıktı.

"Çocuktaki şeye bak sen ya"

Anne "Çok sularla oynamayı seviyor. Vanaları kapatıyorum. Belediye kesti diyorum. O yüzden sizden biliyor" deyince Bahadır'ın tepkisi "Çocuktaki şeye bak sen ya" oldu.