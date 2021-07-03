İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu Pazar günü uygulanan yasaklarla ilgili olarak sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, yasaklar kalktı mı sorusu yanıt buldu. Vakalardaki ciddi düşüş yasakların sona ermesini hızlandırırken tüm detaylar yayınlanan genelge ile yanıt buldu.

Pazar günü yasak var mı?

01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır. 4 Temmuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.