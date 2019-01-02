Paylaşmasını biliyor mu?



2 yaş ve daha küçük yaştaki çocuklarda paylaşma kavramı henüz oluşmamıştır. Bu yaş çocuklar arasında "benim-senin" kavgasının yaşanması son derece doğaldır ve bu durum çocuğun bencil olduğu anlamına gelmez.

Henüz kendi sınırlarını ve gücünü keşfetmekle olan, ancak bu konularda kendine güvenini tam olarak oluşturamamış bir çocuk, oyuncaklarını ya da diğer eşyalarını bir başkasıyla paylaşmak konusunda genellikle isteksizdir. Çünkü verilen oyuncağın ödünç olmadığını, yani artık arkadaşının olacağını düşünür. Çocuk, oyuncağın sahibi olmakla, geçici olarak oynamak arasındaki farkı anladığı zaman paylaşma konusunda daha rahat davranır. Ki, bu da genellikle 3 yaş civarında gözlenen bir davranıştır. Çocuk bu yaşa geldiğinde artık arkadaşına verdiği oyuncağın geri geleceğini anlayabilir.

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2 yaş öncesi çocukların paylaşma kavramına uzak oldukları bir dönem olsa da anne babalarının destekleri, çocukların paylaşma fikriyle tanışmalarını sağlar. Bu yaşlarda çocukların yetişkin gözetiminde buluşmaları ve oynamaları, onların sosyalleşmelerine ve paylaşma kavramıyla tanışmalarına katkıda bulunur. İşte, çocuğun paylaşmayı öğrenebilmesi için ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktalar:

• Buluşmadan önce çocuk için kıymetli olan oyuncak ve eşyaları ortadan kaldırmak.

• Ev sahibi çocukla, oyuncaklarının sahibinin kendisi olduğunu, arkadaşı o oyuncaklarla oynasa da, oyuncakların sonunda kendi evinde kalacağını ve onun olmaya devam edeceğini vurgulamak.

• Çocuğun oyuncağına bir zarar gelecek olursa, o oyuncağın yerine yenisinin alınacağını söylemek.

• Popüler olabilecek oyuncaklardan birkaç tane bulundurmak ya da benzer oyuncaklar almak.

• Oyun sırasında, zaman zaman çocukların oyuncaklarını değiş-tokuş etmelerini önermek.

• Çocukların birlikte olduklarında sürtüşme ihtimali yüksekse, iki çocuk için ayrı oyun kutuları oluşturmak.

• Oyuncak paylaşımı yüzünden ciddi bir sürtüşme yaşanırsa, onları sırayla oynamaya yönlendirmek ve her birinin oyuncakla kısa sürelerle oynamalarını ve bu sırada diğer çocuğun başka bir şeyle ilgilenmesi için imkan sağlamak.

• Çocukları sıra beklemeyi öğrenebilecekleri oyunlara yönlendirmek. Mesela, birbirlerine top ya da araba atmalarını sağlamak.

• Çocuklar arasında tartışma yoğun olduğunda, oyuncakları ortadan kaldırıp onları başka bir etkinliğe yönlendirmek. Hep beraber resim yapmak, parka gitmek gibi...