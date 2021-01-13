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Biyografi Pavel Valeryeviç Durov kimdir? Telegram kurucusu Pavel Durov nereli?
Biyografi

Pavel Valeryeviç Durov kimdir? Telegram kurucusu Pavel Durov nereli?

Telegram, WhatsApp’ın kullanıcısının kişisel verilerini başka şirketlere satacağını açıklamasından sonra WhatsApp’dan kaçan kullanıcıların yeni sığınağı olmakta. WhatsApp’a göre kişilerin verilerinin korunmasında çok daha hassas olduğunu iddia eden Telegram kurucusu Pavel Valeryeviç Durov kimdir? Telegram kurucusu Pavel Durov nereli?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 08:53:00 -
Pavel Valeryeviç Durov kimdir? Telegram kurucusu Pavel Durov nereli?

Telegram uygulamasının kurucu ortağı olan Pavel Valeryeviç Durov Rus bir iş adamıdır. 10 Ekim 1984 tarihinde Leningrad’da dünyaya gelen Telegram kurucusu Pavel Valeryeviç Durov, VK sitesinin kurucusu ve eski CEO'sudur. Nisan ayında Ukrayna olaylarında Rusya hükümetinin yanında yer almadığından görevinden istifa ettirilmiştir. Durov, Ukraynalı protestocuların kişisel bilgilerini Rusya güvenlik güçlerine vermeyeceğini, bunun hiçbir yasal yanının olmadığını VK üzerindeki kişisel profilinden açıkça dile getirmişti. Pavel Durov 21 Nisan 2014 tarihinde VK'in CEO görevinden alınmıştır. 

Pavel Valeryeviç Durov kimdir?

Telegram’ın kurucusu Pavel Valeryeviç Durov’un hayatı merak ediliyor. İşte Pavel Valeryeviç Durov hayatı, özgeçmişi.

Telegram’ın kurucusu Pavel Valeryeviç Durov serveti ne kadar?

Rusya'yı terk ettikten sonra Güney Amerika'da bulunan Saint Kitts ve Nevis adında bağımsız bir ada ülkesinden vatandaşlık almıştır. Vatandaşlık için ülkeye 250 bin Amerikan Doları bağış yapmıştır. Ayrıca 300 milyon dolarlık kişisel servetini İsveç bankalarında tutmaktadır.

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