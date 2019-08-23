Patlıcan konservesi nasıl yapılır? Patlıcan konservesinin püf noktaları

Sebze ve meyveleri her mevsim tüketebilmek için en çok kullanılan yöntem konserve yapımıdır. Bahsettiğimiz ev yapımı konserveler tabii ki; annelerimiz evlerinde yapılan kışlık hazırlıklardan hepimizin aklındadır. Patlıcan konservesi sevilen kışa hazırlanan en yaygın seçeneklerden. Peki patlıcan konservesi nasıl yapılır? İşte patlıcan konservesinin püf noktaları...

Patlıcan Konservesi nasıl yapılır?

Malzemeler

1-2 adet bostan patlıcanı

Tuz

Zeytinyağı

Yapılışı

Patlıcanları delip közleyin. Sonrasında çabuk soyulmaları için buzdolabı poşetine koyun ve 30 dk bekletin. Bu sırada kavanozun kapaklarını kaynatın. Sonrasında kabuklarını soyup irice doğrayın ve üzerine 2 TK tuz ve 1 YK zeytinyağı gezdirip iyice karıştırıp, bir kavanoza koyun. Patlıcanların arasında kalan havayı bir bıçak yardımı ile alın. Sonrasında üzerine 1 parmak kadar zeytinyağı koyun. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın. Büyükçe bir tencereye kavanozları alın ve üzerini geçecek kadar su doldurun. Kavanozların birbirine çarpmaması için aralarına bez koyup 20 dk kaynatın. Sonrasında kapaklarını tekrar sıkıp ters çevirerek soğutun. Işık almayan ve serin ortamda saklayın.

Konserve yaparken bunlara dikkat edin!

Taze, olgun, yarasız ve çürüksüz meyve sebzeler seçin.

Sıcağa ve basınca dayanıklı kavanozlar ve kapaklar kullanın.

Kullanmadan önce kavanoz ve kapakların temizliğinden emin olun.

Kavanozları tıka basa doldurmayın, en az iki parmak hava boşluğu bırakın.

Dayanma süresini artırmak için sebzelerde tuzlu su, meyvelerde şeker şurubu ilave edebilirsiniz.

Konservelerinizi serin, kuru ve direkt güneş ışığı almayan bir yerde muhafaza edin.

Kullanmadan önce kapaklarını elle bastırıp kontrol edin, kapağında şişme olan konserveleri tüketmeyin.