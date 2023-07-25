Patatesin en şifalı hali kabızlığa reçete: gücü ile hayat kurtarıcı etkiye sahip! İşte o detayı dikkat çekti
Patates çok sevilen bir sebze. Kızartması, haşlaması, yemeği... Binbir çeşit olan patatesli tarifler birbirinden lezzetli. Peki ama en şifalı patatesli tarif hangisi? İşte yanıtı...
Patates vazgeçilmez bir besin. Her hali patatesseverler tarafında tüketilen patates en çok hangi tarzda sağlıklı? İşte yanıtı...
PATATESİN EN SAĞLIKLI HALİ
Patates haşlaması patatesin en sağlıklı formudur. Patates haşlaması püre haline getirilip zeytinyağı ile harmanlandığından mide ağrılarına iyi gelir. Sindirimi rahatlatır. Bağırsakları çalıştırır. Patates haşlama usulü ile pişirildiğinde içerisindeki vitamin değerleri korunur.
Patatesin faydaları
Sindirim sistemi sağlığını korumanın yanında patates bağırsak hareketlerini artırır. Kabızlık ve şişkinlik sorununu giderir. Bu özelliği ayrıca zayıflamaya yardımcı olur. Patates, cilt sağlığı yanında saç sağlığı açısından da çok faydalıdır
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