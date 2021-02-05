Pastırma fiyatları ne kadar oldu?

Yeni yılla beraber gıda fiyatlarına gelen zamlardan pastırma da nasibini aldı. Ünlü gurmelerin Kastamonu pastırmasını önermesinin ardından halkın talepleri bu yönde arttı. Fakat Kastamonu pastırmasındaki fiyatlara şaşırtıcı zam geldi. Peki pastırma fiyatları ne kadar? Kastamonu pastırması kaç lira?

Pastırma fiyatı

Pastırmaya bir sene içerisinde iki defa zam yapıldı. Gelen zamlarla birlikte pastırma fiyatlarında ortalama 40 TL artış görüldü. Geçtiğimiz sene fiyatı 140 TL olan Kastamonu pastırma fiyatları son etiketi fiyatlarında 180 TL’ye kadar arttığı görüldü.