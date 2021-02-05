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Aktüel Pastırma fiyatları ne kadar oldu?
Aktüel

Pastırma fiyatları ne kadar oldu?

Birçok ürüne gelen zamdan sonra pastırma fiyatlarına da zam geldi. Özellikle ünlü gurmelerin Kastamonu pastırmasını önermesi üzerine Kastamonu pastırmasına talep artmasıyla beraber fiyatlarda artış yaşandı. Peki pastırma fiyatları ne kadar oldu? Pastırma kaç TL? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-05 19:15:00 -
Pastırma fiyatları ne kadar oldu?

Yeni yılla beraber gıda fiyatlarına gelen zamlardan pastırma da nasibini aldı. Ünlü gurmelerin Kastamonu pastırmasını önermesinin ardından halkın talepleri bu yönde arttı. Fakat Kastamonu pastırmasındaki fiyatlara şaşırtıcı zam geldi. Peki pastırma fiyatları ne kadar? Kastamonu pastırması kaç lira?

Pastırma fiyatı

Pastırmaya bir sene içerisinde iki defa zam yapıldı. Gelen zamlarla birlikte pastırma fiyatlarında ortalama 40 TL artış görüldü. Geçtiğimiz sene fiyatı 140 TL olan Kastamonu pastırma fiyatları son etiketi fiyatlarında 180 TL’ye kadar arttığı görüldü.

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