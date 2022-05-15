Pastaneden aldıkları pastaları yiyen 12 kişi rahatsızlandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.
Hatay-Samandağ'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.
Pastaneden aldıkları pastaları yiyen 12 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.
Halsizlik ve istifra şikayetiyle Samandağ Devlet Hastanesi ile özel hastanelere başvuran 12 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 12 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Diğer yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere pastanedeki pastalardan numune aldığı bildirildi.