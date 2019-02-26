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Parola: İrtica, şifre: Hortumla

Ülkeye çöken karanlık bir karabasan olarak yıllar kaybettiren 28 Şubat sürecinin darbeci paşaları, bankalarda yöneticilik veya danışmanlık yaparak milyonlarca lirayı ceplerine indirmiş.

26 Şubat 2019 Salı 09:22

Toplumun ana omurgasını oluşturan alnı secdeli vatandaşlara öcü muamelesi yapıldığı, tank namlularının düşmana değil millete döndüğü 28 Şubat sürecinde aktif rol alan cuntacı paşaların Refah Partisi’ni devirdikten sonra batık bankalara çökerek ceplerini doldurdukları tespit edildi. Milletin emaneti olan silahlardan elde ettikleri güçle RP’yi deviren Güven Erkaya, Teoman Koman, Ekmel Totrakan gibi dönemin kudretli paşalarının batık bankalarda danışmanlık yaparak milyonlarca lira gelir elde ettiklerini belirlendi.

Paşa paşa soydular

Dönemin bankacılık verileri, 28 Şubat’ın kritik paşalarının finans kuruluşlarını nasıl çiftliğe çevirdiklerini gözler önüne seriyor. TSK’daki Batı Çalışma Grubu adlı illegal yapılanmanın kurucusu Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Güven Erkaya, 1998’de el konulan Bank Ekspres’in sahibine danışmanlık yaptı. 28 Şubat’ın teorisyeni olan ve “İrtica terörden daha tehlikelidir” diyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman, 8 Ocak 1999’da el konulan İnterbank’ta Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Beyazıt, devletin sırtına 650 milyon dolarlık fatura çıkaran Etibank’ta Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Batık bankaları çiftliğe çevirdiler

28 Şubat sürecinde; Koramiral Ekmel Totrakan Etibank, Orgeneral Doğan Bayazıt Kentbank, Orgeneral Muhittin Fisunoğlu Sümerbank’ın Yönetim Kurulu’nda yer aldı. Batık bankaları çiftliğe çeviren ve birçoğu hakkında bankacılık işlemlerindeki usulsüzlüklerden dolayısıyla dolandırıcılık davası açılan “bankacı” paşaların listesi şöyle:

-Güven Erkaya - Bank Ekspres (Bankanın sahibi Korkmaz Yiğit’in danışmanı)

-Teoman Koman  - İnterbank (1997-1999)

-Emk. Orgeneral Doğan Bayazıt  - Kentbank (1996-1999)

-Emk. Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu - Bayındırbank (1996)

-Emk. Koramiral Çetin Ersarı - İnterbank (1996-1999)

-Vural Bayazıt - Etibank (1999-2000)

-Emk. Orgeneral Muhittin Fisunoğlu - Sümerbank (1998-1999)

-Emk. Koramiral Ekmel Totrakan - Etibank (1997)

-Emk. Korgeneral Alaettin Güven – Etibank (1998)

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:22
  1. 28 Şubat süreci
  2. Refah Partisi
  3. Güven Erkaya
  4. Teoman Koman
  5. Ekmel Totrakan
  6. 28 Şubat
  7. TSK
  8. Batı Çalışma Grubu
  9. Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Güven Erkaya
  10. Bank Ekspres
  11. Jandarma Genel Komutanı OrgeneralTeoman Koman
  12. İnterbank
  13. Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Beyazıt
  14. Etibank
  15. Orgeneral Muhittin Fisunoğlu
  16. Emk. Orgeneral Doğan Bayazıt
  17. Emk. Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu
  18. Emk. Koramiral Çetin Ersarı
  19. Vural Bayazıt
  20. Emk. Orgeneral Muhittin Fisunoğlu
  21. Emk. Koramiral Ekmel Totrakan
  22. Emk. Korgeneral Alaettin Güven
  23. Sümerbank
  24. Bayındırbank
  25. Kentbank

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  • YAŞASIN ZALİMLERİÇİN CEHENEM ALLAHIN İSLAMIN SİZE İHTİYACIYOK O İNSANIN İÇİNDEKİ MENFAT DOĞRUYU BULDURUYO 1945 DE BİTANE MÜSLÜMANIOLMADIĞI AVRUPADA MİLYONLARCASIVAR ELHAMDÜLLİLAH ALLAH CC SAYILARINI ŞUURLARINI İHLASLARINI İMANLARINIARTIRSIN AMİN YAŞASIN ZALİMLERİÇİN CEHENEM ALLAHIN İSLAMIN SİZE İHTİYACIYOK O İNSANIN İÇİNDEKİ MENFAT DOĞRUYU BULDURUYO 1945 DE BİTANE MÜSLÜMANIOLMADIĞI AVRUPADA MİLYONLARCASIVAR ELHAMDÜLLİLAH ALLAH CC SAYILARINI ŞUURLARINI İHLASLARINI İMANLARINIARTIRSIN AMİN 35 dk önce
    ALAHIN ŞERİATINA DİLUZATMANIN OSOKAKLARDA BAĞIRAN DOMUZLARBEDELİNİ ÖDEDİ ÜZÜMÜN SAPI ARMUDUN ÇÖPÜ DİYEN MÜSLÜMANADA ÖDETİ CEHENNEM O AYIKOTLARINI BEKLİYO 22 YILSONRARAHATLIKTAN KAŞINTI BAŞLADI
  • ......50 dk önce
    Tövbe, tövbe, estağfirullah. Ya hu iyi de,"Parola: İrtica, şifre: Hortumla" da peki bu ülkenin yargıçları böyle dehşetengiz bir durum karşısında ne kadar duyarlı oldular.? Yani duyan falan var mı, bilmiyorum belki vardır. 28 Şubat darbecilerine her hangi bir hukuki müeyyide uygulandı mı? "Hah, tamam, işte bu, hak yerini buldu, adalet geç de olsa tecelli etti" diyen oldu mu hiç?
  • kaynak haber 7kaynak haber 751 dk önce
    YÖNETİM KURULLARINDAKİ PAŞALAR ŞİRKETLERDE Hikmet Bayar (E. Org.) Akbank Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Deliç (E. Org.) Profilo Holding Başkan Yardımcısı Münir Kemal Yavuz (E. Org.) Evyap Yönetim kurulu Üyesi Turhan Özer (E. Korg.) Ülker İstişare Kurulu Üyesi Sezer Bilgili (E. Tuğg.) Baytur Yön.etim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTELERDE İsmail hakkı Karadayı (E. Org.) Haliç Ün. Mütevelli Heyeti Yürütme Kurulu Üyesi Bülend Ulusu (E. Ora.) Yeditepe Ün. Mütevelli Heyeti üyesi Çetin Doğan (E.Org.) Kazakistan Uluslararası Ahmet Yesevi Ün. Mütevelli Heyeti Başkanı Edip Başer (E. Org.) Yeditepe Ün. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. Md. Necdet Yılmaz Timur (E. Org.)
  • kapağa bakkapağa bak55 dk önce
    Aylık ekonomi dergisi Forbes Türkiye, Haziran sayısında iş dünyasında yöneticilik yapan emekli generalleri ’Şirket Paşaları’ adıyla kapak konusu yaptı.
  • günaydın günaydın 57 dk önce
    Cumhuriyet tarihini iyi okumak lazım sadece 28 şubat paşaları değil ondan öncekilerde özellikle darbeci paşalar büyük sermaye ile iş tutmuş emekli olunca şirket ceo su olmuşlardır ve ya parti genel başkanı ve ya evren gibi cumhurreisi olmuşlardır. Darbenin kökeninde sermayenin el değiştirmesi vardir bugün ülke ekonomik darboğaza girmişken sabanci holding büyümüştür
  • sade vatandaşsade vatandaş1 sa önce
    tamam bunlar milletin bankasını ve vergisini o donem için ceplerine indirirken, milletimiz niye hakkını aramadı.yine sonraki donemlerde ak parti neden bunlarla hesaplaşmadı.mesela çevik bir neden yargılanıp içeri alınmıyor.yunanistanda,güney korede, ve daha birçok ülkede darbeciler içerde çürüdü.bizde bir tanesi dahi içeri alınıp yargılanmadı.bu ülkede yine darbe yapılır.YEMİNLE SÖYLÜYORUM;EĞER ÇEVİK BİRLE,BİR PKK MİLİTANINI YANYANA KOYSANIZ,BEN ÇEVİK BİR ASIP DİĞERİNİ SERBEST BIRAKIRDIM.şu 40 yıldır uğraştığımız pkk 82 darbesiyle zemin buldu.ve hiçbiri doğru dürüst yargılanmadı.ak parti de fıss çıktı.giden bizim paralarımız,bizim vergilerimiz,içerde yargılanan bizim vatandaşımız,ama hortumlayanların hiçbiriyle doğru dürüst hesaplaşılmadı.yine darbe olur.bir yolunu bulurlar,yine darbe yaparlar.çünkü ortada doğru dürüst yargılanan bir komutan yok.ibreti alemlik bir örnek yok.ülkenin insan ve para kaynağını kuruttu bu komutanlar
  • PEKİ HANGİSİ YARGILANDI??PEKİ HANGİSİ YARGILANDI??1 sa önce
    tamam bunlar milletin bankasını ve vergisini o donem için ceplerine indirirken, milletimiz niye hakkını aramadı.yine sonraki donemlerde ak parti neden bunlarla hesaplaşmadı.mesela çevik bir neden yargılanıp içeri alınmıyor.yunanistanda,güney korede, ve daha birçok ülkede darbeciler içerde çürüdü.bizde bir tanesi dahi içeri alınıp yargılanmadı.bu ülkede yine darbe yapılır.YEMİNLE SÖYLÜYORUM;EĞER ÇEVİK BİRLE,BİR PKK MİLİTANINI YANYANA KOYSANIZ,BEN ÇEVİK BİR ASIP DİĞERİNİ SERBEST BIRAKIRDIM.şu 40 yıldır uğraştığımız pkk 82 darbesiyle zemin buldu.ve hiçbiri doğru dürüst yargılanmadı.

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