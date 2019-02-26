Parola: İrtica, şifre: Hortumla

Toplumun ana omurgasını oluşturan alnı secdeli vatandaşlara öcü muamelesi yapıldığı, tank namlularının düşmana değil millete döndüğü 28 Şubat sürecinde aktif rol alan cuntacı paşaların Refah Partisi’ni devirdikten sonra batık bankalara çökerek ceplerini doldurdukları tespit edildi. Milletin emaneti olan silahlardan elde ettikleri güçle RP’yi deviren Güven Erkaya, Teoman Koman, Ekmel Totrakan gibi dönemin kudretli paşalarının batık bankalarda danışmanlık yaparak milyonlarca lira gelir elde ettiklerini belirlendi.

Paşa paşa soydular

Dönemin bankacılık verileri, 28 Şubat’ın kritik paşalarının finans kuruluşlarını nasıl çiftliğe çevirdiklerini gözler önüne seriyor. TSK’daki Batı Çalışma Grubu adlı illegal yapılanmanın kurucusu Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Güven Erkaya, 1998’de el konulan Bank Ekspres’in sahibine danışmanlık yaptı. 28 Şubat’ın teorisyeni olan ve “İrtica terörden daha tehlikelidir” diyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman, 8 Ocak 1999’da el konulan İnterbank’ta Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Beyazıt, devletin sırtına 650 milyon dolarlık fatura çıkaran Etibank’ta Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Batık bankaları çiftliğe çevirdiler

28 Şubat sürecinde; Koramiral Ekmel Totrakan Etibank, Orgeneral Doğan Bayazıt Kentbank, Orgeneral Muhittin Fisunoğlu Sümerbank’ın Yönetim Kurulu’nda yer aldı. Batık bankaları çiftliğe çeviren ve birçoğu hakkında bankacılık işlemlerindeki usulsüzlüklerden dolayısıyla dolandırıcılık davası açılan “bankacı” paşaların listesi şöyle:

-Güven Erkaya - Bank Ekspres (Bankanın sahibi Korkmaz Yiğit’in danışmanı)

-Teoman Koman - İnterbank (1997-1999)

-Emk. Orgeneral Doğan Bayazıt - Kentbank (1996-1999)

-Emk. Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu - Bayındırbank (1996)

-Emk. Koramiral Çetin Ersarı - İnterbank (1996-1999)

-Vural Bayazıt - Etibank (1999-2000)

-Emk. Orgeneral Muhittin Fisunoğlu - Sümerbank (1998-1999)

-Emk. Koramiral Ekmel Totrakan - Etibank (1997)

-Emk. Korgeneral Alaettin Güven – Etibank (1998)