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Parmak emmeye anne karnında başlıyor

Bebekler en çok başparmak olmak üzere, diğer parmaklarını, hatta ayak parmaklarını bile emebiliyor. Bu alışkanlık genellikle anne karnında başlıyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 22:37
Parmak emmeye anne karnında başlıyor


Bazı bebeklerin doğduklarında parmak veya el bileklerinde görülen kabarcıklar da parmak emme alışkanlığından kaynaklanıyor.

Bebeklerin doğuştan sahip oldukları en güçlü refleks, emme refleksi. Bebek yaşamak için emmek zorunda kalıyor. Doğduktan sonra 4-5 aylık oluncaya kadar sadece emerek besleniyor. Emme aynı zamanda bebek için haz veren bir faaliyet ve psikolojik doyum da sağlıyor. Dolayısıyla parmak emme uzmanlar tarafından zararlı bir davranış olarak değerlendirilmiyor.

Parmak emme çocuklarda psikolojik bir etken olmaksızın 3-4 yaşına kadar görülebilen tabii bir durum. Psikolojik doyum da sağlıyor. Bu sebeple bir yaş civarı çocukların hemen hemen yarısı parmaklarını emiyor. 18. ayda parmak emme sıklaşıyor ve 3-4 yaşına kadar normal kabul ediliyor. Ancak, çocuğunuz 5-6 yaş sonrasında halâ parmak emiyor ya da o güne kadar parmak emmediği halde parmak emmeye başladıysa, bir uzmandan yardım almanız uygun olur. Çünkü ilgili uzmana başvurulmaz ve altta yatan neden tespit edilmezse, ileride daha ciddi sorunlarla karşılaşılabilir.

Parmak emme, genellikle birinci yılın sonunda kesiliyor ve ikinci yıldan sonra bu davranış tamamen duruyor. İlk 3 yılda çocuk parmağını emdiğinin farkında bile olmuyor. Eğer bebek yürümeye başladıktan ve bir yaşından sonra da parmağını emiyorsa, bu onun fazla yorgun, rahatsız, mutsuz ve sıkıntılı olduğuna işaret ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 22:45
  1. parmak emme
  2. parmak emme alışkanlığı

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