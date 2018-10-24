Parkelerin uzun ömürlü olması için...



Aksi takdirde ileride parke üzerinde yürüdüğünüz zaman çıtırdama sesleri ve esnemelere sebep olabilir. Çok rahatsız edici bir durum olan çıtırdama seslerini gidermek sonradan adeta imkansızdır. Parkelerin sökülüp zeminin yeniden şaplanması gerekir ki, bunun maliyeti de yeni bir döşeme ile aynıdır. Bu tip sıkıntılara girmemek için önceden zeminin kontrol edilmesi ve arızaların giderilmesi lazım.

Zeminde olabilecek yükseklik ve çukurlar da laminatların esnemesine ve bu esneyen yerlerden kilit sistemin kırılmasına sebep olacaktır ve dolayısı ile size ek bir masraf ve zahmet getirecektir.

Bazı firmalar zemine strafor kaplayarak zemin düzeltmesi yapılabildiğini söyleyip müşterisini yanlış yönlendirmektedir. Strafor sadece ısı ve ses yalıtımında size faydalı bir üründür. Zemin düzeltme amacı ile kullanılamaz. Belki çok hafif bozuklukları kısmen hissedilmez hale getirebilir.Ses yalıtımı ile kastımız alt kata ulaşacak olan sesdir. Çarpma sesini, topuklu ayakkabı sesini strafor arttırmaktadır.