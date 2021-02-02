  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Parçalanmış ceset olayında kan donduran detaylar
Aktüel

Parçalanmış ceset olayında kan donduran detaylar

Sakarya'da dereden iki çantaya doldurulmuş halde cesedi bulunan yabancı uyruklu şahsın, resmi evli olduğu karısı ile birlikte yakalandıkları yasak aşkı tarafından darp edilerek öldürülüp parçalara bölündüğü ve dereye atıldığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 16:11:00 -
Parçalanmış ceset olayında kan donduran detaylar

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Çark Deresi'nde iki farklı çantaya doldurulmuş halde bulunan cesedin akıbeti Sakarya polisi'nin yaptığı nefes kesen takip üzerine ortaya çıktı.

Ceset üzerinde yapılan incelemede ayak parmaklarında görülen 'perde parmak' rahatsızlığı üzerine inceleme yapan polis cesedin yabancı uyruklu B.H.K. (35)'ya ait olduğunu belirledi. Ekipler, doğuştan olan bu rahatsızlık üzerine tespit ettiği şahsın ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını tek tek sorguya aldı. Verilen ifadelerdeki çelişki üzerinde yoğunlaşan polis, katillerin B.H.K'nin resmi evli olduğu 27 yaşındaki W.H.K ve sevgilisinin yasak aşkı M.K.A tarafından işlendiğini tespit etti. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma derinleşince kan donduran ayrıntılar da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre B.H.K, eşi W.H.K ve 3 çocuğuyla birlikte 1 buçuk yıl önce Afganistan'dan Sakarya'ya geldi. Aileye kalmak için ev tahsis eden Afgan Mümtaz ve yine yurttaşı olan arkadaşı M.K.A uzun bir süre aileyle aynı evde yaşadı. İddiaya göre, evde yaşayan M.K.A ile evli olan W.H.K isimli kadın arasında duygusal bir birliktelik başladı. 3 çocuk annesi W.H.K ile yasak aşkı M.K.A, hep birlikte yaşadıkları evde kadının kocası B.H.K'ya yakalandı. İlk tespitlere göre, yasak aşk yaşayan iki kişi B.H.K'yı darp eden çift, adamı henüz bilinmeyen bir şekilde öldürdü. Durumdan kimseye bahsetmeyen ölen kişinin karısı ve sevgilisi cesedi parçalara bölerek çantalara doldurdu. İki çantayı Çark Deresi'ne atan iki kişi, cinayeti ört bas ettikleri düşüncesiyle buradan ayrıldı. Ancak kan donduran cinayet, 7 ay sonra derede vakit geçiren balıkçıların ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri delillere öldürülen B.H.K, eşi, çocukları ve iki diğer iki Afgan'ın Adapazarı'nda bulundukları 3 farklı evde yaptıkları parmak izi incelemesi ve aile ile yakınlarına yaptıkları sorgulama neticesinde ulaştı Katil zanlısı W.H.K legal ve yasak aşkı M.K.A'nın illegal yollarla ülkeyi terk ettikleri öğrenildi. Cesedi bulunan adamın kadından olan 3 çocuğunun da yurt dışına götürüldüğü belirlenirken, polis bu kişilerin yeniden illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptıklarından şüpheleniyor. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alenen duyurdular... İsrailli arkeologlardan çığır açacak cami keşfi! Peygamberimiz...
Gündem

Alenen duyurdular... İsrailli arkeologlardan çığır açacak cami keşfi! Peygamberimiz...

İsrailli arkeologlar, ülkenin kuzeyinde yer alan Tiberya şehrindeki gölün kenarında, Mescid-i Aksa ve Şam Emevi Cami'nden çok daha eski, Pey..
Galatasaray Erencan'ı 4.2 milyona Eyüpspor'a sattı, ortalık karıştı!
Spor

Galatasaray Erencan'ı 4.2 milyona Eyüpspor'a sattı, ortalık karıştı!

Galatasaray, 18 yaşındaki oyuncusu Erencan Yardımcı’yı 4,2 milyon TL’ye Eyüpspor’a sattı. Transfer sosyal medyada oldukça ses getirirken, Ey..
İsrail F-35'leri peş peşe o ülkeye girdi
Dünya

İsrail F-35'leri peş peşe o ülkeye girdi

İsrail, Lübnan'a yönelik ihlallerine devam ediyor. İsrail'e ait F-35 uçakları, Lübnan hava sahasına girdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay