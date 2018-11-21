THY- Noukşot
0553 313 94 23

Paraşütte "el ele" rekor denemesi

- Türk Hava Kurumu organizasyonuyla Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi'nde "Türkiye Serbest Düşüşte El Ele Tutuşma Rekoru" denemesi yapılacak

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:21
Paraşütte "el ele" rekor denemesi


İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü, rekor denemesine ev sahipliği yapacak.

THK'den yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Cumartesi günü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde "Türkiye Serbest Düşüşte El Ele Tutuşma Rekoru" denemeleri yapılacak. Rekor denemesine Hava Kuvvetleri Komutanlığı da C-160 Transall tipi uçakla destek verecek.

Rekor denemesi kapsamında amatör paraşütçüler, yaklaşık 6 bin metre yükseklikten saatte yaklaşık 220 kilometre süratle düşerken el ele tutuşacak ve önceden belirlenmiş formasyonları yerine getirecek.

Önceki yıllarda 39 kişi ile kırılan havada el ele tutuşma rekorunun bu yıl geliştirilmesi hedefleniyor.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:21
  1. atlayış
  2. paraşüt
  3. Rekor Denemesi
  4. THK
  5. Türkiye rekoru

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ başvuruları ne zaman ve başvuru şartları neler
    1. TOKİ başvuruları ne zaman ve başvuru..
    2. Bağ evinden hırsızlık şüphelileri,..
    3. Suudilerin kirli yüzleri ifşa oldu
    4. Hentbolda 2 Türk takımı Avrupa..
    5. İsrail askerleri Filistinli..
    6. 8 bin kişinin Türkiye'ye girişi..
    7. ANALİZ - Fırat'ın doğusundaki mevcut..
    8. Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından..
    9. Erdoğan, İspanya Büyükelçisini kabul..
    10. n11.com'dan Dünya Televizyon Günü..
    11. Akit ailesinin acı günü
    12. 160 km hızla yola uçtu! Giydiği..
    13. Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek
    14. "Değirmenci Nine" teknolojiye meydan..
    15. Allianz Grubu'ndan 8,7 milyar avroluk..
    16. Danimarka'da Türk genci öldürüldü!
    17. Paraşütte "el ele" rekor denemesi
    18. Afrin şehidi adına Etiyopya'da mescid
    19. "ABD, Sincar'da PKK'ya destek veriyor"
    20. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı