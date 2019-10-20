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"Paranız var mı" sorusuna Davutoğlu'ndan cevap

Yeni parti çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu, "Parti kurmak için paranız var mı?" sorusuna cevap verdi.

20 Ekim 2019 Pazar 10:05
"Paranız var mı" sorusuna Davutoğlu'ndan cevap

Parti kurma hazırlıklarından bahseden eski başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisine yöneltilen "Yeni parti kurmak için paranız var mı?" sorusuna "Siyasi parti para ile kurulmaz." diyerek cevap verdi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğurlu, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı.

"Paranız var mı parti kurmak için?" şeklindeki soruya Davutoğlu şu cevabı verdi:

"Siyasi parti para ile kurulmaz, gönül ve fikir birliği ile kurulur. Cumhuriyet Halk Fırkası kurulurken parası mı vardı? Demokrat Parti'yi kurarken paraları mı vardı? Muhsin Yazıcıoğlu'nun da parası yoktu. AK Parti'nin, Özal'ın partisi ANAP kurulurken paraları var mıydı? Cem Boyner hareketi ile Cem Uzan'ın Genç Partisi paraları vardı da ne oldu? Siyasi parti kurmak için gönül birliği fikir birliği ve birlik beraberlik ile halka dürüst hizmet vaat etmek yeterlidir. Şeffaf devlet anlayışı ile yola çıkmak vatandaşı da inandırmak önemlidir."

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:05
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