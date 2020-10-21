  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Param, dijital banka insha’ya 23,2 milyon TL’lik yatırım yaptı
Ekonomi

Param, dijital banka insha’ya 23,2 milyon TL’lik yatırım yaptı

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “İki yıl önce katılım bankacılığı alanında bir ilki gerçekleştirerek Avrupa’da dijital bankacılık hizmeti vermek üzere insha’yı hayata geçirmiştik. Şubesiz ve tamamen dijital bankacılık hizmeti veren iştirakimiz insha bugün bir ilki daha gerçekleştirerek Param gibi güçlü bir FinTech’i yatırımcıları arasına almış oldu” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:24:00 -
Param, dijital banka insha’ya 23,2 milyon TL’lik yatırım yaptı

Utku, “Param ile birlikte insha’nın gücü daha da artacak. Her iki tarafın daha iyi, daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacak ve tüm ekosisteme katkı sunacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Hayallerine ortak oldu

Param kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz ise insha’nın Avrupa’da sunduğu finansal çözümleri önemsediklerini ve iki yıl gibi kısa bir sürede geldiği noktayı çok değerli bulduklarını aktardı. insha’nın hayallerine ortak olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “insha’nın koyduğu hedeflere, çizdiği vizyona ve ekibine güveniyoruz. Yaptığımız bu yatırımla hem insha’nın hem de Param’ın Avrupa’daki açılımını daha da hızlandırmak istiyoruz. Öte yandan Türkiye’de ilk kez bir FinTech, köklü bir bankanın iştirakine yatırım yapıyor. Bunu gerçekleştirmek Türkiye FinTech ekosistemi için çok stratejik ve önemli bir gelişme. Bu yatırımın her iki taraf için de önemli getirileri olacağına inanıyorum.”

Yeni ülkelere açılacak

Param, hem bireysel hem de kurumsal tarafta elektronik para hesabı, ön ödemeli kart, para transferi, fatura ödeme, sanal POS konularında faaliyet gösteriyor. İki yıldır Almanya’da 43 bin üye, 400 binden fazla işlem ve 65 milyon avroyu geçen hesap hacmi ile faaliyet gösteren dijital banka insha, bu tohum yatırımla Avrupa’da yeni ülkelere açılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı
Gündem

Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı

Ermenistan ile girdiği çatışmalarda sahada büyük üstünlük elde eden Azerbaycan ordusu adım adım zafere doğru ilerlerken, işgalden temizlenec..
Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat
Dünya

Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat

Azerbaycan, Gence ve Garanboy kentleri istikametinde seyreden ve keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını düşür..
Dünya gündemini altüst edecek açıklama! ABD'ye 335 milyon dolarlık haraç
Dünya

Dünya gündemini altüst edecek açıklama! ABD'ye 335 milyon dolarlık haraç

Sudan Maliye Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 mil..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay